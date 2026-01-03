Presidente de Colombia solicita "de inmediato" reunión de OEA y ONU tras ataque a Venezuela

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció este sábado un ataque "con misiles"

contra Caracas, luego de que sonaran fuertes explosiones en la capital venezolana que el

gobierno de Nicolás Maduro calificó como una "agresión" de Estados Unidos.

El mandatario izquierdista ha sido uno de los mayores críticos del despliegue militar de

Washington en el Caribe de los últimos meses para supuestamente atacar al narcotráfico.

"Alerta todo el mundo han atacado a Venezuela", escribió en la red X Petro, cercano a Maduro.

El presidente Petro solicitó una reunión "de inmediato" de la OEA y la ONU para "establecer la legalidad internacional de la agresión" contra el país vecino.

Colombia tiene durante este año un puesto como miembro no permanente en el Consejo de

Seguridad de la Naciones Unidas, por lo que pidió que ese organismo sea convocado.

Petro agregó en otras publicaciones que dispuso medidas para "preservar la estabilidad en la frontera", sin dar más detalles, y para atender "necesidades humanitarias o migratorias".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la fuerza pública activó "todas las

capacidades" para evitar "cualquier intento de ataque terrorista" en la frontera por parte de

agrupaciones ilegales como el ELN.

Entre Colombia y Venezuela operan guerrillas que según estudios se mueven en suelo

venezolano con el beneplácito del chavismo.

Como parte de su plan de combate al narcotráfico, Trump había asegurado recientemente

que no descartaba atacar laboratorios para la producción de droga en Colombia, lo que Petro calificó como una amenaza de invasión.

