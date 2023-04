Presidente de Colombia pide renuncia de todo su gabinete

Bogotá, Colombia | El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la renuncia de todo su gabinete en medio de las dificultades que enfrenta el gobierno para que sus proyectos de ley sean aprobados en el Congreso, dijeron este miércoles tres ministros a la AFP.



La solicitud, confirmada por los altos funcionarios bajo anonimato, no ha sido oficializada aún por Petro, el primer presidente izquierdista del país.



La noche del martes el mandatario se refirió en Twitter a un "replanteamiento del gobierno", tras poner fin a alianzas con partidos tradicionales clave para el éxito de sus reformas.



En el poder desde el 7 de agosto, Petro no ha hecho realidad los cambios profundos que prometió en campaña sobre el sistema laboral, de salud, de pensiones y de justicia, entre otros.



Los partidos Liberal, Conservador y de la U, que tomaron distancia con el gobierno el martes, han hecho reparos a sus pretenciosas iniciativas.



En un evento público, Petro aseguró que un "gobierno de emergencia" debía instalarse en Colombia "dado que el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos" sobre la repartición equitativa de la tierra.



Ninguno de los ministros ha presentado públicamente su renuncia.



"No pinta bien"