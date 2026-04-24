Presidente de Colombia llega a Venezuela en primera visita de un jefe de Estado en la era post-Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este viernes a Venezuela para mantener un encuentro bilateral con la mandataria interina, Delcy Rodríguez, centrado en la seguridad fronteriza y la cooperación energética.



Se trata de la primera visita oficial de un jefe de Estado al país tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero. Petro, quien fuera un estrecho aliado de Maduro, condenó las operaciones militares en territorio venezolano y calificó inicialmente la captura de "secuestro".



Tras asumir la presidencia interina, Rodríguez reanudó relaciones diplomáticas con Washington y ha impulsado una reforma legal para facilitar la inversión privada y extranjera en petróleo, el gas y la minería.



Colombia y Venezuela tienen pendientes proyectos de venta de gas y de interconexión eléctrica.



El mandatario colombiano y la delegación que lo acompaña fueron recibidos por el canciller venezolano, Yván Gil.



Una reunión entre ambos líderes estaba pautada para mediados de marzo en la parte colombiana de la frontera, pero se canceló a última hora por motivos de seguridad. Poco después, una delegación de alto nivel de Colombia viajó a Caracas tras la frustrada cita para tratar asuntos de seguridad y energía.



La agenda de trabajo de este viernes contempla un encuentro privado entre ambos mandatarios en el Palacio de Miraflores.



Petro, primer presidente de izquierdas de Colombia, visitó Venezuela por última vez en abril de 2024.



Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros donde grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

