Presidente chino llega a Rusia para reunirse con Putin y hablar de Ucrania

China no ha condenado públicamente la ofensiva rusa y critica a Estados Unidos por suministrar armas a Ucrania.



A finales de febrero, Pekín presentó un plan de 12 puntos para instar a negociaciones de paz y al respeto de la integridad territorial.



El Kremlin acusó el lunes a Washington de atizar el conflicto en Ucrania y de "inundar" con armas este país.



Ucrania reiteró este lunes sus llamados a Moscú para que retire sus tropas y aseguró que para que el plan de Pekín funcione era necesario "la rendición o la retirada de las fuerzas de ocupación rusas del territorio ucraniano".



La postura de Pekín ha sido criticada por los países occidentales, que consideran que brinda cobertura diplomática a la ofensiva rusa y que sus propuestas carecen de soluciones prácticas.



Estados Unidos ya indicó que no apoyaría un nuevo llamado chino al alto el fuego en esta visita de Xi a Moscú.



El diario The Wall Street Journal reportó que el mandatario chino podría estar planeando su primera conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, desde el inicio del conflicto.



"Doble rasero"