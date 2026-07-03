Presidenta de Venezuela publica primeras imágenes de Hernán Gil tras rescate

La presidenta de Venezuela publicó este viernes el primer video de Hernán Gil tras su rescate y agradeció la labor de la Cruz Roja Costarricense, así como la de los equipos internacionales que participaron en la operación.

El venezolano permaneció atrapado durante más de una semana entre los escombros antes de ser extraído con vida.

En el reel de Instagram se ve a Gil acostado en una cama de hospital y muestra imágenes del rescate.



Durante una declaración oficial, la mandataria resaltó la coordinación entre la Cruz Roja de Costa Rica y la Cruz Roja de Venezuela. También reconoció el apoyo de los rescatistas de Estados Unidos, El Salvador, Chile y otros países.

​"Quiero agradecer a la Cruz Roja de Costa Rica, que articuló con la Cruz Roja de Venezuela para que el milagro del día 2 de julio de 2026 pudiéramos rescatar con vida a Hernán Gil, venezolano, noble. Y a todos los equipos de rescatistas internacionales que participaron: Estados Unidos, El Salvador, Chile...", expresó.

Vea aquí el video:





Hernán Gil fue extraído este jueves de la caseta donde permanecía atrapado entre los escombros. El operativo se centró luego en estabilizarlo antes de su traslado a un centro médico.

El equipo de la Cruz Roja Costarricense en Venezuela confirmó la extracción. La operación reunió a especialistas de Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, Chile, El Salvador y Portugal. Los rescatistas trabajaron de forma ininterrumpida durante más de 114 horas.



La Cruz Roja Costarricense informó que las maniobras requirieron procedimientos altamente técnicos por el riesgo de colapso de la estructura. También indicó que Gil se mantuvo estable gracias al suministro de suero intravenoso, agua y soluciones de hidratación.



En las últimas horas del operativo, los rescatistas lograron establecer contacto visual y comunicación directa con Hernán Gil. Esa condición permitió ejecutar una nueva estrategia. La extracción concluyó con éxito.

