Presidenta de Perú nombra nuevos ministros y busca salir de crisis tras protestas

El ministro Otárola, con experiencia política, se desempeñó también como abogado de Boluarte cuando ella era vicepresidenta y enfrentaba una investigación en el Parlamento por una presunta infracción a la constitución, de la que salió librada.



Las manifestaciones tras el arresto de Castillo sacudieron el país, con bloqueos de carreteras e interrupciones de varios aeropuertos. Miles de turistas estuvieron varados y la famosa ciudadela inca Machu Picchu estuvo cerrada. Sin embargo, este atractivo turístico ya recibe nuevamente visitantes.



"Felizmente que se ha restablecido el transporte en los aeropuertos y en las principales vías. Algunas todavía permanecen tomadas y la invocación a la población es que cesen con esta actitud de violencia extrema que felizmente ha menguado", dijo el miércoles Otárola, en conferencia de prensa.



En el sur del país, bastión electoral de Castillo y donde las manifestaciones que lo respaldan han sido más intensas, la fecha de adelanto de elecciones no los dejó contentos.



"No estoy de acuerdo (con 2024), se debía hacer las elecciones en 2023, en abril", aseguró a la AFP Senayda Rivas, una agente turística de 40 años, en Cusco, capital turística del país.



"Yo quiero que el Congreso y todos se vayan y que entre gente nueva" al Parlamento y la Presidencia, agrega.



"No estoy conforme, es demasiado largo el 2024, debería ser más adelantado", alegó Toribio Bolaños, artista plástico de 66 años. "Se tiene que cerrar el Congreso, no sé qué esperan. ¿Cuántos muertos más quieren?", sostuvo.



"Acá estamos viviendo una traición y una dictadura", dijo Bolaños sobre el ascenso a la presidencia de Boluarte.



Para Francisco Chinotaipe, un vendedor ambulante de 55 años, las manifestaciones "están reprimiendo más que todo a los indígenas".