Presidenta de México pide calma tras operativo en el que murió capo "El Mencho"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población mantenerse en calma e informada tras el operativo en el que murió el capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, uno de los más buscados del país y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares.

"Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma", dijo la mandataria en la red X.

Tras el operativo militar, hombres armados bloquearon diversas carreteras y quemaron negocios en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Sinaloa.

En Puebla, estado aledaño a la capital mexicana, se registraron bloqueos en dos carreteras con incendios de autos, un autobús y un tractocamión. Los delincuentes también prendieron fuego a una tienda de abarrotes y dañaron un banco estatal, informaron autoridades locales.

Nemesio Oseguera "El Mencho" murió este domingo tras un operativo militar realizado en el occidental estado de Jalisco, informó el ejército mexicano.

"El Mencho" era uno de los líderes narco activos más importantes tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.