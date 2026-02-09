Presentadora de TV de EE. UU. confiesa su "desesperación" por su madre desaparecida

Una presentadora de televisión estadounidense cuya familia ha estado en el centro de atención desde que su madre fue aparentemente secuestrada hace más de una semana, dijo este lunes que ella y sus hermanos habían llegado a un momento de "desesperación".

Se cree que Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino "Today" de NBC News, fue secuestrada de su casa en Tucson, Arizona, entre la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero.

Savannah Guthrie divulgó el lunes un nuevo video en el que pide la ayuda del público para localizar a su madre, quien padece problemas del corazón y necesita medicación regular.

"A medida que entramos en otra semana de esta pesadilla (...) gracias por todas las oraciones y el amor que sentimos, mi hermana, mi hermano y yo, y que nuestra madre ha sentido", dijo una emocionada Guthrie en un video en Instagram.









"Si ven algo, si escuchan algo, si hay algo que les parece extraño, (...) informen a las autoridades. Estamos en un momento de desesperación", agregó la presentadora.

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, desató conmoción y una búsqueda masiva de las autoridades que es cubierta ampliamente por los medios de Estados Unidos. Decenas de equipos periodísticos fueron enviados al suburbio donde la mujer vive en Arizona.

"Las autoridades trabajan de forma incansable para tratar de traerla a casa, tratar de encontrar a dónde se la llevaron, y no sabemos a dónde", dijo Savannah Guthrie.

Las autoridades creen que la mujer está viva y que la sangre hallada en la entrada de su casa es de ella.

"Creemos que nuestra madre sigue ahí afuera. Necesitamos su ayuda", dijo Guthrie.







