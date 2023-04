Presentador estrella Tucker Carlson se irá de Fox News

24 de abril de 2023, 10:24 AM

El pago de cientos de millones de dólares de Fox News para resolver un caso de difamación no pone fin a sus problemas legales, ya que la cadena se enfrenta a otras demandas de accionistas por su difusión de teorías de conspiración electoral. El gigante de las noticias acordó el martes pagar 787,5 millones de dólares a la empresa de tecnología de votación Dominion, que la demandó por informar falsamente que sus urnas electrónicas se utilizaron para amañar en contra de Donald Trump las elecciones de 2020. En paralelo al caso Dominion la compañía de tecnología electoral Smartmatic demandó a Fox News por difamación y pide 2.700 millones de dólares por daños y perjuicios.

Añadió que la compañía estaba "comprometida a limpiar su nombre, recuperar el severo daño sufrido y responsabilizar a Fox de socavar la democracia." El acuerdo del martes, anunciado justo antes de iniciarse el proceso, se alcanzó por aproximadamente la mitad de los 1.600 millones de dólares que Dominion solicitaba inicialmente. Evitó un juicio de mucha notoriedad que se hubiera convertido en un desfile de personalidades de Fox, incluido su propietario, el magnate Rupert Murdoch , y su presentador estrella, Tucker Carlson. Fox News dijo estar amparada por el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda de Constitución, pero reconoció en un comunicado una sentencia anterior del juez que presidía el tribunal, según la cual la cadena conservadora había difundido afirmaciones falsas . Medios estadounidenses reportaron que los presentadores del canal no tendrán que admitir ni disculparse ante la audiencia por difundir falsedades, lo cual probablemente enfadaría a sus fieles espectadores. En el centro del juicio iba a estar si Fox News emitió a sabiendas las falsedades. Para ganar el pleito, Dominion tendría que haber demostrado "real malicia", es decir, que Fox sabía que la información era errónea o que tuvo un "desprecio imprudente" por la verdad. Desde 1964, en materia de medios de comunicación, la demostración es un listón alto que constituye uno de los pilares de la legislación estadounidense. 'Osados'

"Lo importante es que la ley subyacente no ha cambiado", dijo a la AFP William Banks, profesor de derecho.

Smartmatic demandó a Fox News ante un tribunal del estado de Nueva York en febrero de 2021, alegando que la cadena emitió a sabiendas más de 100 afirmaciones falsas de que su tecnología se utilizó para amañar votos a favor de Joe Biden.



Un portavoz de Fox News no respondió a una solicitud de comentarios, pero en declaraciones anteriores la cadena negó las acusaciones.



La denuncia de Smartmatic cita comentarios del ex abogado de Trump, Rudy Giuliani, y de presentadores como Lou Dobbs y Jeanine Pirro.



En febrero, un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazó la petición de Fox News de desestimar el caso. Aún no se ha fijado fecha para el juicio.



El mes pasado, una productora de Fox News presentó dos demandas contra la cadena, alegando que sus abogados la coaccionaron para que prestara falso testimonio y además denunció un "ambiente de trabajo hostil."



Fox, según algunos informes, también enfrenta otras demandas de accionistas que la acusan de incumplir sus deberes fiduciarios en la cobertura de las denuncias de Trump.



Murdoch admitió que en el caso Dominion algunos presentadores habían "respaldado" la mentira de Trump, pero negó que la cadena hubiera alentado esas afirmaciones, según los documentos judiciales presentados por Dominion.