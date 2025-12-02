Presentador de TV Nasralla aventaja levemente a candidato de Trump en Honduras

El presentador de televisión Salvador Nasralla tomó una leve ventaja sobre el empresario Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump, al reanudarse este martes el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras, bajo amenazas del mandatario estadounidense.



Trump, quien interviene directamente en los comicios generales celebrados el domingo, advirtió de “consecuencias graves” si en Honduras deciden “cambiar los resultados” de las presidenciales.



El escrutinio estaba interrumpido desde la madrugada del lunes, cuando Asfura, del conservador Partido Nacional (PN), figuraba ligeramente adelante del derechista Nasralla, del Partido Liberal (PL), aunque en “empate técnico” según el Consejo Nacional Electoral (CNE).



En vísperas de la votación, Trump había amenazado con recortar recursos al empobrecido país latinoamericano si no gana Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años, conocido como “Tito” o “Papi”.



Pero reanudado el recuento, Nasralla, de 72 años, obtiene ahora 39,95% de votos frente a 39,80% de Asfura, tras escrutarse poco más del 60% de actas electorales.



En medio de la presión de Trump, el CNE explicó que el escrutinio había quedado detenido el lunes con el 57% de actas electorales por “problemas técnicos” en la empresa contratada para la divulgación de resultados, pero que se estaban subsanando.



“La declaratoria de resultados respetará de manera escrupulosa la voluntad popular expresada” en las urnas, afirmó la presidenta del CNE, Ana Paola Hall. “Habrá resultados definitivos y legítimos”, agregó.



Apenas reanudado el recuento, se desató la euforia entre seguidores de Nasralla, que agitaban banderas roji-blancas del PL en su comando de campaña.



“Llamamos a los partidos políticos para que mantengan la calma”, pidió el jefe de la misión de observadores de la Unión Europea, Francisco Assis.



“JOH” sale de prisión



La intervención de Washington ha ido más lejos. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por el envío de cientos de toneladas de drogas, salió de prisión el martes indultado por Trump.



“JOH”, como se le conoce popularmente por las siglas de su nombre, gobernó de 2014 a 2022 con el partido de Asfura, y fue acusado por la justicia estadounidense de convertir a Honduras en un “narco-Estado”.



“Eso indigna. La decisión debería de ser de un juez, no de Trump”, declaró a la AFP Nicolle Zepeda, farmacéutica de 31 años, en un parque de Tegucigalpa.



El presidente republicano, sin embargo, considera que Hernández fue víctima de un “montaje” de su antecesor, Joe Biden.



Su indulto va a contramano de su mortífera ofensiva antidrogas en el Caribe, como parte de su presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de la actual mandataria hondureña Xiomara Castro.



Voto castigo



Los comicios generales, en los que también fueron elegidos diputados y alcaldes por cuatro años, representaron un castigo a la izquierda liderada por Xiomara Castro, que gobierna uno de los países más violentos de Latinoamérica, azotado por el narcotráfico y la corrupción.



Su candidata, la abogada de 60 años Rixi Moncada, del partido Libre, quedó a más de 20 puntos porcentuales de los dos primeros.



Castro llegó al poder en 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó una inédita polarización izquierda-derecha.



Trump considera a Asfura un “amigo de la libertad” y a Nasralla de “casi comunista” por haber ocupado un alto cargo en el gobierno de Castro, pese a que declara admiración por los presidentes ultraderechistas de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.



Ambos basaron su campaña en que la permanencia de la izquierda convertiría a Honduras en la nueva Venezuela, sumida en una profunda crisis, y se mostraron dispuestos a acercarse a Taiwán, en detrimento de la relación con China.



En un país con 60% de sus 11 millones de habitantes en pobreza y con largo historial de fraudes y deudas sociales, los políticos arrastran el desprestigio.



Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión.



