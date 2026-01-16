Presencia de tropas europeas en Groenlandia no cambia objetivo de Trump

El envío de tropas a Groenlandia comprometido por varios socios europeos de la OTAN no afecta "en absoluto" al objetivo del presidente estadounidense, Donald Trump, de quedarse con el control de la isla, afirmó la Casa Blanca.

"No creo que la presencia de tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni que afecte en absoluto a su objetivo de adquirir Groenlandia", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Los comentarios de la portavoz se producen después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla, así como de las maniobras en la misma, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de la isla y la región ártica.

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por el Gobierno de Trump con el argumento de reforzar su "seguridad nacional" y evitar que caiga en manos de China o Rusia.

Reunión sin resultados claros

El miércoles, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt. El encuentro se saldó con la creación de un grupo de trabajo que los cancilleres de Copenague y Nuuk consideran que servirá para abordar las "discrepancias" con Washington. Sin embargo, Leavitt matizó la función de dicho grupo de trabajo con sus declaraciones.

"Fue una buena reunión, y en ella ambas partes acordaron establecer un grupo de trabajo compuesto por personas que continuarán manteniendo conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia", apuntó.

La portavoz indicó que le consta que las conversaciones entre las tres partes se llevarán a cabo "cada dos o tres semanas", e insistió en que Trump "ha dejado muy clara su prioridad: quiere que Estados Unidos adquiera Groenlandia.