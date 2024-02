Prensa y aficionados en Madrid ya esperan a Mbappé

16 de febrero de 2024, 11:23 AM

El tren hacia la 'Casa Blanca' no suele pasar dos veces, como han señalado aficionados y comentaristas, pero Kylian Mbappé parece tener una segunda oportunidad para unirse al que ha sido el club de sus sueños desde niño.

El otro gran diario deportivo de Madrid, AS, se muestra más prudente y se confirma con un "Adiós París" , precisando que el Real "guardará silencio mientras los dos clubes sigan en Liga de Campeones".

Al ser contactado por la AFP, el club de las 14 Ligas de Campeones no quiso hacer comentarios.

Por parte de los aficionados, la euforia no es la misma que hace dos años, pero se mantiene alta: el Real Madrid está a punto de fichar al "mejor jugador del mundo", para la Liga española, huérfana de una superestrella desde las salidas de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

"Me encantaría que viniera, ¡Me gusta mucho! Es un jugador excepcional, muy fuerte y con carácter", explicó a la AFP Migdalia Colorado, abogada de 57 años.

"Pero mientras no le haya visto firmar, no me lo creeré, después de lo que pasó en 2022", añade, recordando la elección de Mbappé ese año de renovar con el PSG hasta 2024 con una opción de uno más, cuando parecía a punto de fichar por el Madrid ese año.