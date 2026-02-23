Prensa: EE. UU. ayudó a México en operativo contra "el Mencho"

Un nuevo grupo de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, experto en combate al narcotráfico, ayudó en el operativo que terminó el domingo (22.02.2026) con la muerte en México de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "el Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el diario The Washington Post.

Un funcionario de defensa estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo al diario que la llamada Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC) fue clave en el operativo donde murieron otros siete integrantes de esa organización delictiva.

El grupo "trabaja regularmente" con el ejército mexicano a través del Comando Norte de Estados Unidos, que supervisa las operaciones estadounidenses en ambos países, subrayó el periódico.

La operación policial se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

Embajada de México: hubo coordinación y cooperación

Por su parte, la embajada mexicana en Washington dijo que Estados Unidos proporcionó información para la operación militar que culminó con la muerte de "el Mencho".

"Además de los esfuerzos de inteligencia militar central, las autoridades estadounidenses proporcionaron información complementaria en el marco de la coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos", afirmó la embajada en una publicación en X.

"Un reinado de terror"

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

La JIATF-CC se estableció el mes pasado en una ceremonia en la frontera entre EE.UU. y México.

"Este es el siguiente paso en el enfoque integral del gobierno para identificar, desmantelar las operaciones de los carteles que representan una amenaza para Estados Unidos”, resaltó el Comando Norte de Estados Unidos en un comunicado.

Estados Unidos acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.

Washington incluyó el año pasado al CJNG en la lista de organizaciones terroristas.

Por su parte, el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, felicitó a las autoridades mexicanas por el operativo que abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, y señaló que es un progreso en la lucha contra el narcotráfico en la región.

“Este es un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos”, dijo Landau en un mensaje en X tras confirmarse el operativo por parte de las autoridades mexicanas.

