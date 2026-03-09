Precio del petróleo sube a más de $100 por barril por guerra contra Irán

HRW acusa a Israel de uso ilegal de fósforo blanco en ataques en Líbano

Nuevos ataques de Irán a Baréin: 32 heridos e incendio en una refinería

Según un comunicado del ministerio de Salud de Baréin, el primer ataque ocurrió en la madrugada de este lunes (9.03.2026), cuando un dron impactó en la isla de Sitra, en el este de Baréin, provocado heridas a "al menos 32 civiles, entre ellos cuatro graves". La nota subrayó que "todos los heridos son ciudadanos bareiníes, entre ellos niños que requirieron intervención quirúrgica", incluido "un bebé de dos meses".

El sistema sanitario del país "permanece en alerta máxima, y "los niveles de preparación en varios departamentos vitales se han incrementado desde el inicio de esta injusta agresión" iraní, añade el ministerio de Salud bareiní.

Horas más tarde, la agencia oficial de noticias bareiní, Bahrain News Agency (BNA), informó en X de una nueva "agresión" iraní contra una refinería de la compañía nacional de petróleo del país árabe del golfo Pérsico, BAPCO Energies, en la zona de Al Maameer, en el este del país, el segundo ataque de ese tipo desde el jueves pasado.

BNA, que cita al Centro Nacional de Comunicaciones, explicó que el incendio "fue completamente contenido", y causó daños materiales, pero no habría dejado ni muertos ni heridos.

En consecuencia, BAPCO Energies declaró este lunes "fuerza mayor" en sus operaciones, lo que le permite incumplir sus obligaciones respecto al mercado mundial, debido a los ataques con misiles y drones de Irán contra las instalaciones enérgicas del reino del golfo Pérsico.

Un hombre que trabajaban en una obra de la construcción murieron en el centro Israel por los impactos causados tras una andanada de misiles de Irán, lo que supone el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo y eleva a 11 la cifra de víctimas israelíes de esta guerra.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó del fallecimiento de un hombre de unos 40 años en Yehud, localidad cercana al aeropuerto de Ben Gurión, después de que se registraran varios impactos en el centro de Israel.

Este servicio indicó que, al llegar a la obra afectada por la caída, se encontró con dos hombres inconscientes y que, tras realizar la maniobras de reanimación, se declaró la muerte de uno de ellos. El segundo herido fue trasladado al hospital, con "serias heridas y traumas", según informó a su vez el servicio de emergencias israelí United Hatzalah.

"Los equipos de United Hatzalah "brindaron atención médica inicial e intervenciones de psicotrauma en varios lugares tras el sonido de las sirenas en todo el país. Se reportan varios pacientes en estado grave y moderado", precisó esta organización.

El MDA reportó otro herido grave en el centro del país tras los impactos y los Bomberos de Israel informaron de que habían caído "metralla de municiones de racimo" en Yehud (cerca del aeropuerto), Bat Yam y Jolón (en Tel Aviv), en referencia a los misiles de racimo que Irán está lanzando diariamente contra Israel.

Se desconoce el lugar exacto de los impactos, ya que la censura militar israelí no deja publicarlos, especialmente si dañan infraestructuras críticas o militares.

Un ataque aéreo impactó los suburbios del sur de Beirut, informaron medios estatales libaneses. Imágenes transmitidas en vivo por AFPTV mostraron grandes columnas de humo elevándose desde la zona, un bastión del grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán.

El Ejército israelí confirmó que bombardeó el Dahie, el conjunto de suburbios del sur de la capital libanesa, apenas unas horas después de emitir un aviso a la población este lunes (9.03.2026). "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están ahora atacando la infraestructura de Hezbolá en la zona de Dahie en Beirut", informó ese cuerpo mediante un comunicado, sin incluir más detalles.

El Ejército israelí había advertido que atacaría sucursales de Al Qard Al Hasan, una firma financiera vinculada a Hezbolá que opera principalmente en los bastiones del grupo. "En las próximas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) actuarán con contundencia contra la infraestructura terrorista de la Asociación Al Qard Al Hasan, elemento central en la financiación de las actividades terroristas de Hizbulá", publicó el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, en su cuenta de X.

En su mensaje, Adraee reiteró su orden de evacuación a los habitantes del Dahie, el conjunto de suburbios meridionales de Beirut y bastión del grupo armado chií Hezbolá. La orden de desplazamiento, publicada por primera vez el pasado jueves, se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos.

Tras la muerte en el primer ataque de la guerra contra Teherán del líder supremo iraní, Alí Jamenei, Hezbolá atacó el norte de Israel, desencadenando a su vez una incursión terrestre israelí y una campaña de bombardeos contra distintos puntos del Líbano. Al menos 394 personas han muerto en los ataques israelíes contra el Líbano, entre ellos 83 niños, según el Ministerio de Salud Pública del país. Además, fuentes locales calculan que más de 100.000 han resultado desplazadas.

Los países del G7 barajan la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de petróleo ante las tensiones en el mercado que han disparado los precios con la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Así lo confirmaron fuentes del Ejecutivo de Francia, que este año ejerce la presidencia del G7, a pocas horas de una reunión por videoconferencia de los ministros de Finanzas de los siete países más ricos para abordar las consecuencias económicas de la guerra.

Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre los que están los del G7, tienen la obligación de disponer de unas reservas estratégicas de petróleo equivalentes a 90 días de consumo para hacer frente a circunstancias excepcionales, en particular a rupturas del aprovisionamiento.

La AIE indicó este lunes que sigue "de cerca" la situación en el Medio Oriente, "incluidas las posibles repercusiones de cualquier interrupción del flujo de energía a través del estrecho de Ormuz", que Irán ha cerrado de hecho al tráfico marítimo desde el comienzo de la guerra. La organización recordó que por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 25 % del petróleo que se consume en el mundo y el 20 % de las exportaciones de gas natural licuado.

El precio del petróleo se ha vuelto a disparar esta mañana, ampliamente por encima de los 110 dólares el barril de brent de referencia en Europa, lo que significa un incremento del 20 % que se suma a los incrementos del 30 % la semana pasada.

Francia ocupa actualmente la presidencia rotativa del Grupo de los Siete países más avanzados, en el que participan también Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido.

La Fuerza Aérea de Israel atacó durante la madrugada de este lunes (9.03.2026), en el décimo día de su ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán, centros de mando de las fuerzas de Seguridad Interna y del grupo paralimitar de los Basij iraníes, según un comunicado castrense.

"Entre las infraestructuras atacadas se encuentran: el cuartel general del cuerpo regional del régimen iraní, el centro de mando de las fuerzas de Seguridad Interna en Isfahán, una base adicional utilizada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y la Basij, y el cuartel general de la policía del CGRI", especifica la nota publicada por el Ejército de Israel.

Según el comunicado militar, la Fuerza Aérea israelí completó además ataques adicionales contra objetivos en distintas partes del país. Entre los blancos alcanzados figuraría una instalación de producción de motores para cohetes y varias bases de lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance que, según sostiene el Ejército israelí, estaban "preparadas para ser disparadas hacia el Estado de Israel".

Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero una guerra contra Irán que ya suma más de 1.300 muertos en el lado iraní, según Teherán, que ha lanzado ataques contra varios de sus vecinos que albergan bases estadounidenses mientras los bombardeos de Israel en el Líbano han provocado ya casi 400 muertes, en su enfrentamiento con el grupo chií Hezbolá. La represalia iraní en Israel ha matado a diez personas en dos ataques distintos, si bien desde hace una semana no se producen impactos letales en el país.

Las principales bolsas de Asia registran este lunes importantes caídas, especialmente en Seúl y Tokio, después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superase este domingo los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, ante los temores causados por la guerra contra Irán, que se extiende por el Medio Oriente y entra en su segunda semana sin señales de tregua.

Por su parte, el precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se disparó más del 17 % este lunes y alcanzó los 109 dólares por barril, máximos desde julio de 2022, ante los temores de suministro tras el cese de la actividad en el estrecho de Ormuz, del que depende en gran medida Asia.

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundía más del 8 % tras una hora y media de la apertura, lo que provocó una suspensión temporal de negociaciones. El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía un 6,66 %, o 76,94 puntos, hasta las 1.077,73 unidades.

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, también amplió sus caídas en la mañana de este lunes y se hundía casi un 7 % en el descanso de la media sesión. El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se desplomaba un 5,6 %, o 208,21 puntos, hasta situarse en 3.508,72 enteros.

En China, las principales bolsas continentales y la de Hong Kong registraban a su apertura caídas de hasta el 2,65 %, así como en los parqués de Shanghái y Shenzhen, que bajaron un 0,62 % y un 1,78 %, respectivamente, al comenzar su actividad tras el fin de semana.

Asimismo, las principales bolsas del Sudeste Asiático abrieron este lunes con fuertes caídas, especialmente en Vietnam, Filipinas y Tailandia ( del 5,99 %, 5,70 % y 4,64 %, respectivamente).