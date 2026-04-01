Precio del petróleo se repliega ante la expectativa de una desescalada en Oriente Medio

Los precios del petróleo bajaron el miércoles ante las perspectivas de una desescalada de las hostilidades en Medio Oriente, luego de que el presidente Donald Trump mencionó un posible fin del conflicto en "dos o tres semanas".



El precio del barril de la referencia Brent del mar del Norte, para entrega en junio, perdió el 2,70% hasta los 101,16 dólares, luego de haber caído más del 5%.



La referencia estadounidense WTI, para entrega en mayo, retrocedió 1,24% a 100,12 dólares.



Los precios del petróleo siguen elevados pese al movimiento bajista del día.



Los operadores quieren creer en las declaraciones del presidente estadounidense, que el martes por la noche mencionó un fin inminente del conflicto.

​"Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios) se vendrán abajo", dijo, al hablar de un plazo de "dos, quizá tres semanas".

Donald Trump también aseguró el miércoles que el presidente iraní reclamó un cese el fuego, pero condicionó cualquier tregua a la reapertura del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el petróleo de Oriente Medio, actualmente bloqueado por Irán.



Irán negó las afirmaciones de Trump

"Si los iraníes y Estados Unidos lograran efectivamente un acuerdo sobre un alto el fuego temporal, se vería una caída de los precios del crudo", comentó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. "Pero el mercado sobre todo va a esperar la reapertura del estrecho de Ormuz", añade el analista.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República islámica reafirmó el miércoles que el paso marítimo seguiría cerrado a los "enemigos" del país.



El tráfico por Ormuz ha caído alrededor de un 95% desde el inicio del conflicto, según la plataforma de seguimiento marítimo Kpler.