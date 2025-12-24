Precio del oro supera por primera vez los 4.500 dólares por onza

El precio del oro superó los 4.500 dólares por onza en las operaciones asiáticas del miércoles, gracias al optimismo por la perspectiva de que la Reserva Federal estadounidense continúe recortando las tasas el próximo año y en medio de las tensiones entre Washington y Venezuela.

El metal amarillo, valor refugio por excelencia, escaló hasta los 4.519,78 dólares la onza (31,1 gramos), con un aumento de más del 70% desde principios de 2025.

Esta nueva subida se enmarca en una apreciación generalizada de los metales: la plata y el cobre también alcanzaron récords el martes, mientras que el platino registró su nivel más alto desde mayo de 2008.

Según analistas, estos movimientos se explican en parte por el agravamiento de los riesgos geopolíticos entre Washington y Caracas, después de que el presidente Donald Trump afirmara el lunes que sería “inteligente” que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, dejara el poder.

Trump el anunció el 16 de diciembre un bloqueo a los "buques petroleros sancionados" que navegan hacia y desde las costas venezolanas, y desplegó desde septiembre buques de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 muertos.

Venezuela, en tanto, denuncia una campaña para derrocar a Maduro y adueñarse de las riquezas del país.

Al mismo tiempo, los inversionistas anticipan nuevas bajas de los tipos de interés por parte de la Fed en 2026, tras los últimos datos que reflejan un debilitamiento del mercado laboral estadounidense y una desaceleración de la inflación.