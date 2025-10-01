Postergan apertura del Oktoberfest debido a explosión en Múnich

Las autoridades de Múnich (sur de Alemania) informaron este miércoles (01.10.2025) que la apertura de la fiesta de la cerveza Oktoberfest fue postergada al menos hasta las 17 horas, luego de que una explosión sacudiera una casa en la ciudad, y además fuera hallada una furgoneta totalmente incendiada y una persona muerta en un lago.

"Se están investigando posibles conexiones con otros lugares de Múnich, incluido el Theresienwiese", informó la Policía, en referencia al lugar donde se realiza el famoso Oktoberfest. "Por este motivo, se retrasa la apertura del recinto del festival", agregó el comunicado. El Oktoberfest se realiza desde el 20 de septiembre hasta el 5 de octubre.

Según el periódico Süddeutsche Zeitung, el alcalde Dieter Reiter (SPD) habló de una "amenaza de bomba confirmada". "No podemos arriesgarnos a abrir el Oktoberfest", señaló, sin antes realizar algunas indagaciones. Según los primeros reportes, el incendio de la casa fue intencional, y en el lugar se hallaron trampas explosivas, lo que generó la intervención unidades especializadas para desactivarlas, además de una carta donde se habla de esta amenaza contra la celebración.

Enorme despliegue

A las 4.41 horas hubo una llamada de emergencia debido a que residentes del barrio de Lerchenau, en el norte de Múnich, oyeron explosiones y vieron cómo una casa se incendiaba. En el lugar los agentes hallaron un vehículo incendiado y una persona muerta en un lago cercano. Se baraja la hipótesis de que esa persona habría incendiado la casa y dejado la carta, aunque todo es materia de investigación.

El barrio, habitualmente tranquilo, se vio cercado por un centenar de bomberos y policías, que evacuaron un radio de 200 metros en torno a la casa incendiada, ante el temor de que hubiera más explosiones. Una escuela secundaria debió suspender sus clases debido a esto. El periódico Bild informó que la casa afectada era de los padres del sospechoso, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

Al respecto, la Policía se limitó a señalar que la vivienda fue incendiada "tras una disputa familiar", y añadió que hay una persona desaparecida, aunque descarta que exista algún peligro mayor para la población.





