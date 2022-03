Portugal y Polonia clasifican al Mundial de Catar 2022

La Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo se clasificó este martes a Catar 2022 después de derrotar 2-0 a Macedonia del Norte.

La estrella lusa tendrá, a sus 37 años, la oportunidad de jugar su quinta fase final de un Mundial en su carrera.

Los portugueses sellaron su billete a Catar gracias a Bruno Fernandes, autor de un doblete (32', 65') ante unos macedonios que habían dado la sorpresa al eliminar a Italia.

Ronaldosumó su cuarto partido consecutivo sin ver puerta con la 'Seleçao', pero entrará en el cerrado círculo de jugadores que pueden presumir de haber disputado cinco Mundiales.



Los campeones de Europa 2016 se adelantaron poco después de la media hora de juego por medio de Bruno Fernandes, a pase de Cristiano Ronaldo (32'). El volante ofensivo del Manchester United dobló la ventaja en el 66'.

Los portugueses participarán en su octava Copa del Mundo consecutiva, y en su duodécimo torneo internacional 'grande' seguido, sumando Mundiales y Eurocopas.

The assist. The finish. 🔥@Cristiano x @B_Fernandes8

A goal made in Manchester. 🥶#Ronaldo #BRUNO #Portugalpic.twitter.com/nhpNaxGKEf