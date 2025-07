Portugal y el Liverpool lloran la muerte del delantero Diogo Jota

La muerte en accidente de carretera, ocurrido en la madrugada del jueves en España, del delantero del Liverpool, Diogo Jota y de su hermano André ha provocado reacciones de muchos protagonistas del mundo del fútbol.

.Liverpool FC

"Liverpool Football Club está devastado por la trágica muerte de Diogo Jota y de su hermano André en accidente de tráfico en España (...) Pedimos respeto a la privacidad de sus familiares, amigos, compañeros y personal de la entidad".

.Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool

"¡Es un momento en el que estoy luchando!¡Debe haber un propósito más grande! ¡Pero no lo veo! Estoy destrozado por el fallecimiento de Diogo y de su hermanó André ¡Diogo no era sólamente un jugador fantástico, también un gran amigo, un marido y un padre cariñoso y atento! ¡Te echaremos mucho de menos!".

.Cristiano Ronaldo, futbolista portugués

"Es inconcebible. Hace poco estábamos juntos con la Seleçao, acababas de casarte. A tu familia y a tus hijos les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que tú estarás siempre con ellos. Descansad en paz, Diogo y André. Os echaremos de menos".

.Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de fútbol

"Hoy el fútbol portugués está completamente conmocionado. Diogo era una referencia para el fútbol portugués, un talento de su generación. Estamos todos invadidos por esta tristeza bárbara de la noticia que hemos recibido".

.Federación Portuguesa de Fútbol

"Más allá de ser un jugador fantástico, con casi 50 internacionalizaciones con la selección nacional absoluta (...) era una persona extraordinaria, respetada por todos sus compañeros y adversarios".

.Luis Montenegro, primer ministro de Portugal

"Es un día triste para el fútbol y para el deporte nacional e internacional, Diogo era un deportista que honró a Portugal".

.Wolverhampton Wonderers

"Tenemos el corazón roto. Diogo fue adorado por nuestros aficionados, querido por sus compañeros y apreciado por todos los que trabajaron con él durante su tiempo en los Wolves".

.Raúl Jiménez, excompañero de Jota en Wolverhampton

"Es difícil recibir este tipo de noticias y sigo sin poder creerlo. Un excelente compañero, amigo, y sobretodo un gran padre".

.Federación Inglesa de Fútbol

"Estamos devastados al enterarnos de la muerte de Diogo Jota. Nuestros pensamientos y las más sentidas condolencias para la familia de Diogo, sus compeñeros del Liverpool y de Portugal".

.Guillermo, príncipe de Gales y presidente de la Federación Inglesa

"Como parte de la familia del fútbol, estoy profundamente entristecido por conocer el fallecimiento de Diogo Jota y su hermano. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos los que le conocieron".

.Premier League

"Toda la Premier League está conmocionada y devastada por el trágico fallecimiento de Diogo Jota y de su hermano André (...) El fútbol pierde a un campeón que nunca será olvidado".

.UEFA

"En nombre de la comunidad del fútbol europeo, nos entristece profundamente saber del trágico fallecimiento de Diogo Jota, internacional portugués y delantero del Liverpool FC, junto con su hermano André Silva. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, compañeros de equipo y todos aquellos afectados por esta desgarradora pérdida".

.Club Atlético de Madrid

"El Atlético de Madrid está conmocionado por la trágica noticia del fallecimiento de Diogo Jota, ex jugador del club, y su hermano André. Enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y seres queridos. Descansen en paz".

.Federación Española de Fútbol

"La @RFEF quiere mostrar su más sentido pésame a los familiares y amigos del jugador Diogo Jota, tristemente fallecido junto a su hermano, André Silva. Y se une al dolor del mundo del fútbol, la @selecaoportugal y @LFC en estos duros momentos".

.FC Oporto

"El FC Oporto está de luto. Conmocionados y con una profunda tristeza enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Diogo Jota y de su hermano André Silva, quien también fue jugador en nuestras categorías de jóvenes".

.Darwin Núñez, delantero uruguayo del Liverpool

"No hay palabras de consuelo para tanto dolor. Siempre te recordaré con tu sonrisa, como un buen compañero dentro y fuera del campo. Le envío toda mi fuerza a su familia; desde donde esté, estoy seguro de siempre estará con ustedes, especialmente a su esposa y sus tres hijos. Diogo y André, descansen en paz".

.Ruben Neves, internacional portugués

"Dicen que se pierde a la gente cuando les olvidamos. ¡Yo no te olvidaré nunca!".

.LeBron James, basquetbolista de la NBA y accionista minoritario del Liverpool

"Mis oraciones acompañan a sus allegados en este momento difícil! Que cada uno sea guiado y protegido! YNWA" (You'll Never Walk Alone, Nunca caminarás sólo).

My prayers goes out to his loved ones during this time! May you all be guided and protected! YNWA JOTA!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾❤️ https://t.co/B3tYVJJxkA