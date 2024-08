Portero Manuel Neuer se retira de la Selección de Alemania

El arquero y antiguo capitán de la selección alemana, Manuel Neuer, campeón del mundo en 2014, anunció este miércoles el final de su carrera internacional, a los 38 años y después de 124 partidos defendiendo el arco de la Mannschaft.



"Después de largas e intensas conversaciones con mi familia y mis amigos, he decidido poner fin a mi carrera con la Nationalmannschaft. Todos los que me conocen saben que no fue fácil tomar la decisión", explicó Neuer en un video en su cuenta de Instagram y por medio de un comunicado.



Con la retirada internacional de Neuer la selección alemana pasa una página a su pasado más reciente, después de que en el espacio de unas semanas otras leyendas del fútbol alemán como Toni Kroos, Thomas Müller e Ilkay Gündogan pusieran punto y final a su etapa con la selección.



El arquero disputó su último partido con la Mannschaft en los cuartos de final de la Eurocopa-2024, en Stuttgart, una derrota contra la finalmente campeona España (2-1 en la prórroga).



Neuer aún se halla bajo contrato con Bayern de Múnich, hasta el final de la temporada 2024/25, con el objetivo de alcanzar una última vez la final de la Liga de Campeones en el Allianz Arena de la capital bávara.



Formado en Schalke 04 con el que llegó a profesional en 2005, Manuel Neuer vivió su primera llamada de la selección de Alemania el 2 de junio de 2009 en Dubái, en una victoria 7-2 en un amistoso ante Emiratos Árabes Unidos.



En 2010, apenas unas semanas antes del Mundial de Sudáfrica, se instaló como titular bajo palos.



Después de la etapa de Oliver Kahn (de 1998 a 2005), y de Jens Lehmann (2005-2008), Neuer tomó el testigo convirtiéndose en una referencia mundial en los 15 últimos años.