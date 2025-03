¿Por qué tan elegante? Así se vistió técnico ecuatoriano en Copa Libertadores

El técnico ecuatoriano del Barcelona SC, Segundo Castillo, se robó el show en Copa Libertadores. Todos los reflectores estuvieron sobre el estratega por su elegante vestimenta y también por lo bien que juega su equipo.

El Barcelona goleó 3-0 Corinthians, en la fase 3, previa de la Copa Libertadores.

“Hay que estar a la altura del lugar donde se está. Entonces, trato de dar una buena imagen hacia mis jugadores y hacia el público”, dijo Castillo a la prensa internacional cuando le consultó al respecto.

Afirmó que lo más importante no es este aspecto, sino "es transmitir lo que uno tiene que transmitir: el campo de juego y hacia sus jugadores".

"Cuando tengo que salir con la familia, me pongo una camisa y no hay drama. Lo que sea que me guste, no tengo problema. Aclaremos algo: la verdad es que no tengo problema, ni soy tan especial en cuanto al tema de la ropa. Trato de ser lo más sencillo, y lo más importante es transmitir lo que uno tiene que transmitir: el campo de juego y hacia sus jugadores", agregó.

This is how Barcelona de Guayaquil coach, Segundo Castillo, dressed for their Copa Libertadores game vs. Corinthians.



They won 3-0 😎 pic.twitter.com/qTZojOOS25 — B/R Football (@brfootball) March 6, 2025

- ¿Por qué tan elegante, Segundo Castillo?



- Porque es noche de CONMEBOL #Libertadores



👏👏 Para el técnico de @BarcelonaSC. pic.twitter.com/lUJUc7uwDe — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 6, 2025