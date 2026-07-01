¿Por qué no han logrado rescatar a Hernán en Venezuela? Esto dice Cruz Roja

La Cruz Roja Costarricense continúa de manera ininterrumpida con las labores de rescate de Hernán Gil en Venezuela. Tras más de 100 horas de trabajo sostenido, los equipos de búsqueda y rescate mantienen su determinación para lograr una extracción segura.

Esta compleja operación reúne a especialistas de Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, Chile, El Salvador y Portugal, quienes trabajan de forma coordinada, aportando experiencia técnica y capacidades operativas para enfrentar uno de los desafíos más exigentes de los últimos tiempos.

Según explicó la institución, la Cruz Roja Venezolana ha sido clave en el proceso, brindando apoyo permanente en las labores operativas, logísticas y humanitarias. Su conocimiento del terreno y capacidad de respuesta han sido determinantes para sostener la operación durante más de 100 horas.





¿Por qué tan despacio?

Según detallaron, las maniobras son altamente técnicas y de elevado riesgo, por lo que cada avance requiere planificación rigurosa y estrictos protocolos de seguridad. A pesar de las dificultades del entorno, los equipos avanzan con cautela y firmeza.

Se informó que Hernán Gil se encuentra médicamente estable. En las últimas horas se le suministró suero intravenoso, agua y soluciones de hidratación, lo que ha permitido mantener su condición de salud.

Los rescatistas ya tienen contacto visual directo y mantienen comunicación con él, "un avance que fortalece la esperanza y marca una nueva fase de la operación", dijo la Cruz Roja.

Durante la jornada de este miércoles se puso en marcha una nueva estrategia de rescate, diseñada para facilitar el acceso al paciente y generar condiciones más favorables para su extracción segura. Esta estrategia está a cargo de personal altamente especializado, bajo estrictos criterios técnicos y de seguridad.

Aunque el panorama sigue siendo complejo, la Cruz Roja Costarricense y los equipos internacionales "reafirmaron su compromiso de continuar trabajando sin descanso hasta lograr que Hernán Gil regrese a un lugar seguro".

“Seguimos adelante. Seguimos trabajando. Seguimos unidos por la vida”, señalaron los rescatistas.