¿Por qué el polémico fichaje de Benzema tiene enojado a Cristiano Ronaldo?

El polémico fichaje de Karim Benzema en el Al-Hilal despertó toda una gran polémica en el fútbol de Arabia Saudita.

Benzema pasó del Al-Ittihad al Al-Hilal en un momento en que Cristiano Ronaldo, del Al Nssr está disconforme y se negó a jugar con su club por una evidente molestia, según publicó el medio portugués A Bola.





Ronaldo no quiso disputar el último partido de su equipo contra el Al-Riyadh por estar "descontento con la gestión que ha realizado el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí" del club, “especialmente en comparación con el trato que se ha dado a los rivales, también gestionados por el mismo fondo”, entre ellos el Al Hilal, nuevo equipo de Benzema.



Según la publicación de A Bola, CR7 pretende denunciar que otros clubes de titularidad del FIP saudí, como el Al Hilal, por recibir un mejor trato a nivel de financiación y política de fichajes.



El Al-Nassr triunfó ante Al-Riyadh sin Ronaldo y se mantiene la primera posición de la tabla, con un partido más que el Al-Hilal, segundo clasificado con los mismos puntos (46).