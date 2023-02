¿Por qué el apoyo militar chino a Rusia cambiaría el escenario de la guerra?

22 de febrero de 2023, 5:30 AM

Desde que los tanques rusos entraron a Ucrania, China ha brindado cobertura diplomática y apoyo financiero a Putin, aunque se ha negado a involucrarse militarmente o enviar armas letales.



Firmas chinas bajo control estatal han vendido drones no letales y otros equipos a Rusia y Ucrania, pero Moscú ha tenido que recurrir a Irán para adquirir armas, como los drones armados.



Estados Unidos ha dicho también que Corea del Norte envió a Rusia cohetes y proyectiles de artillería.



Washington cree que eso podría cambiar, y el secretario de Estado, Antony Blinken, hizo públicos esos temores.



"Con base en la información que tenemos (...) están considerando brindar apoyo letal" dijo Blinken el domingo sobre los chinos.



Blinken no aportó evidencia para respaldar la versión, y los críticos apuntan a otros errores de la inteligencia estadounidense, pero su declaración sigue el patrón estadounidense de divulgar información sensible de manera preventiva para interrumpir los planes rusos.



"El hecho de que el señor Blinken escogiera hacer públicos sus temores sugiere que Estados Unidos tiene inteligencia sólida", comentó Richard McGregor, especialista en Asia Oriental del Instituto Lowy, en Sídney.



Pekín acusó a Washington de "propagar información falsa" y "repartir culpas".



¿Por qué le preocupa a Washington?