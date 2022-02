Polonia, Suecia y República Checa discrepan con la FIFA y no jugarán repechaje ante Rusia

La Federación Polaca reaccionó con rapidez al anuncio de la FIFA de deslocalizar fuera del territorio ruso todos los encuentros internacionales de Rusia como local, calificando ese plan como "completamente inaceptable", insistiendo que no jugará contra los rusos el partido de repesca mundialista previsto en Moscú el 24 de marzo.

"No estamos interesados en participar en este tipo de juegos de apariencias. Nuestra postura se mantiene intacta: la selección polaca no jugará contra Rusia, sin importar cómo se llame ese equipo", tuiteó el patrón del fútbol polaco Cesary Kulesza.

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.