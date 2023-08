Policía tailandesa concluye que asesinato de médico colombiano fue premeditado

La policía tailandesa concluyó que el español Daniel Sancho asesinó de forma premeditada al médico colombiano Edwin Arrieta para no tener más relaciones sexuales con él, explicó el martes un alto oficial tras cerrar la investigación.



"Tenemos suficientes pruebas para que un tribunal lo condene. Esto no fue un accidente, quería matarlo porque hubo una compra de cuchillos y un hacha", dijo el subdirector de la policía tailandesa, Surachate Hakparn.



"El motivo del asesinato es que Daniel ya no quería mantener relaciones sexuales con Edwin", explicó al presentar las conclusiones de la investigación ante la prensa.



"No fue un accidente, hubo preparación", insistió.



Bajo la ley tailandesa, el asesinato premeditado puede comportar una condena a muerte, aunque el reino asiático casi no aplica estas sentencias (la última ejecución se remonta a 2018).



La familia de Arrieta, por motivos religiosos, se opone a dicho castigo.



"Pero si queremos una pena ejemplar, puede ser incluso la cadena perpetua", explicó a la AFP Miguel González, apoderado legal de los familiares.



El acusado de 29 años, hijo y nieto de conocidos actores españoles, confesó haber asesinado y desmembrado al cirujano plástico colombiano de 44 años en la turística isla tailandesa de Koh Pha Ngan.



El pasado 5 de agosto fue detenido por la policía y actualmente se encuentra en una cárcel de la isla vecina de Koh Samui en un régimen de aislamiento como medida de precaución para evitar la entrada del covid-19 al presidio.



Después de su detención acompañó a los investigadores por distintos lugares de la turística isla para mostrarles dónde se había deshecho de las partes del cuerpo de su víctima.



Con base en las pruebas de ADN, a la escena del crimen y a las imágenes que captan a Sancho comprando las herramientas para descuartizar a su víctima, la policía concluyó que el español cometió el crimen sin ayuda.



"De la escena del crimen y las pruebas de ADN hallamos que solo un hombre estaba involucrado: Daniel", explicó el policía.



"Había dos cuchillos y un hacha. Las pruebas que tenemos contra él hicieron que Daniel confesara", agregó.



El caso ha provocado ríos de tinta en Colombia y en España, donde la imagen del asesino confeso con aspecto de surfero californiano acapara las portadas de los medios del país.



El joven, que había hecho sus pinitos como cocinero, es hijo de Rodolfo Sancho, protagonista de la popular serie televisiva "El ministerio del tiempo", y nieto de otro conocido actor, Sancho Gracia, fallecido en 2012.