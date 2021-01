Policía que mató a George Floyd será juzgado en marzo

El juicio del expolicía blanco Derek Chauvin, acusado del asesinato del afroestadounidense George Floyd, comenzará como estaba programado el 8 de marzo, pero los otros tres coacusados serán juzgados a fines de agosto, ordenó un juez en un fallo difundido el martes.



La Fiscalía y la defensa habían solicitado el aplazamiento del juicio de los cuatro, en particular debido a la pandemia de covid-19.



Incluso en la sala más grande del tribunal Minneapolis, "será imposible cumplir con las reglas de distanciamiento físico en caso de un juicio conjunto", reconoció el juez Peter Cahill en su fallo.



Sin embargo, Cahill ordenó que se mantuviera dentro de lo programado el juicio de Derek Chauvin, de 44 años, quien estuvo durante más de ocho minutos con su rodilla contra el cuello de George Floyd el 25 de mayo pasado.



Sus ex compañeros Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, acusados de complicidad, "serán juzgados juntos a partir del 23 de agosto", agregó.



Los cuatro, que pedían ser juzgados por separado, fueron puestos en libertad bajo fianza.



Sin embargo, la fiscalía quería un juicio unificado, para no aumentar el trauma de los familiares y reducir costos para los contribuyentes.



En documentos judiciales, los acusados alegaron haber usado fuerza razonable frente a un hombre que se resistía. Pero han aparecido líneas de quiebre en sus lazos y algunos parecen tentados a culparse mutuamente por la tragedia.



La imagen del incidente en el que murió Floyd se hicieron virales y llevaron a millones de ciudadanos a tomar las calles del país para protestar contra la violencia de la Policía, exigir reformas en la institución y pedir el fin de las desigualdades raciales.