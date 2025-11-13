Policía japonesa recibe autorización para usar rifles ante ola de ataques de osos

La policía japonesa podrá usar rifles desde este jueves contra los osos, después de que se revisaran las estrictas leyes locales sobre armas, para combatir una ola de ataques mortales de esos animales que incluso llevaron a Estados Unidos a emitir una "alerta".



Desde abril, un récord de 13 personas han muerto en encuentros con estos mamíferos en todo el país asiático, con incidentes reportados casi a diario de osos que entran en casas, merodean cerca de escuelas y causan estragos en supermercados.



El gobierno se apresura a hacer frente al aumento de los ataques, que según los científicos se debe al rápido crecimiento de la población de animales combinado con la mala cosecha de bellotas de este año y la disminución de la presencia humana en ciertas zonas.



Las regiones norteñas de Akita e Iwate, donde se han producido la mayoría de los ataques, celebraron el jueves una ceremonia para la policía antidisturbios, a la que ahora se le permitirá utilizar rifles para disparar a los osos.



Las autoridades locales confirmaron a la AFP que los cambios en la normativa sobre armas entraron en vigor el jueves, tras haber sido anunciados la semana pasada.



La revisión se produjo después de que los medios de comunicación informaran que las pistolas que se entregan a la policía japonesa tienen un uso limitado contra los osos, ya que no son lo suficientemente potentes como para matarlos.



La embajada de Estados Unidos en Tokio publicó además el miércoles una "alerta sobre fauna silvestre" en su sitio web, en la que advierte a sus ciudadanos que eviten caminar solos por las zonas donde se han avistado osos o que se mantenga alejada de ellas.



La legación diplomática señaló que las autoridades locales cerraron un zoológico en Sapporo, en el norte de Japón, adyacente al Consulado General de Estados Unidos, tras avistar uno de estos mamíferos en las inmediaciones.



El gobierno británico también ha instado a los viajeros a evitar pasear solos.



El miércoles, un osezno apareció en las inmediaciones del aeropuerto de Iwate Hanamaki, en la prefectura de Iwate, lo que provocó el cierre de la pista durante más de una hora.

