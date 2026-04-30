Policía interviene "guardería del terror": amarraban a bebés para evitar que "molestaran"

Un caso de maltrato infantil extremo ha conmocionado a Indonesia y el mundo luego de que las autoridades locales clausuraran la guardería Little Aresha, ubicada en el distrito de Pekalongan, en la ciudad de Yogyakarta.

De acuerdo con las primeras investigaciones, maestras del centro infantil habían inmovilizado a bebés atándolos de pies y manos, además de dejarlos en el suelo para evitar que “molestaran”.

El operativo se llevó a cabo tras denuncias anónimas y sospechas de padres de familia.

Durante la intervención, las autoridades encontraron a varios menores —algunos sin ropa— recostados sobre superficies frías de espuma, completamente inmovilizados. Así quedó en evidencia en varios videos compartidos por los medios locales y que se han vuelto virales en redes sociales.

Para los defensores infantiles, las condiciones evidenciaron un entorno de abandono y posibles abusos sistemáticos.

Más de 50 víctimas y una investigación en curso

Las autoridades locales contabilizaron por lo menos a 53 niños afectados, mientras que 13 personas fueron detenidas y están siendo investigadas por su presunta responsabilidad en los hechos.

La mayoría de los menores tiene menos de 16 meses de edad, por lo que muchos aún no caminan y se encontraban totalmente indefensos.

Los videos, también en poder de la policía local, documentan lo ocurrido y muestran el momento en que padres y autoridades ingresan al lugar para rescatar a los niños.

En las imágenes, algunos pequeños permanecen en silencio, mientras otros lloran de forma desesperada. Los rescatistas proceden a desatarlos y verificar su estado de salud.

Advertencia: imágenes sensibles.

🚨 | Horror en Yogyakarta, Indonesia: 53 niños de entre 3 meses y 2 años fueron rescatados de una guardería.



Los menores fueron encontrados atados de manos y pies con trapos, semidesnudos, muchos únicamente con pañales, y acostados directamente sobre el suelo frío o sobre… pic.twitter.com/zVk7heA5xV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 28, 2026

Denuncias destapan prácticas sistemáticas

Fuentes preliminares indicaron a los medios que el maltrato no era un hecho aislado, sino parte de una práctica reiterada dentro del centro de cuidado infantil.

Los investigadores sostienen que los menores eran sometidos a castigos físicos y condiciones de privación, lo que generó un ambiente de temor constante.

La intervención policial permitió no solo el rescate de los niños, sino también la recopilación de evidencia clave para el proceso judicial.

Las autoridades aseguraron que no habrá tolerancia ante delitos que atenten contra la integridad de la infancia.

Atención a víctimas y cuestionamientos al sistema

Tras el rescate, los menores están recibiendo atención médica y psicológica especializada para tratar posibles secuelas físicas y emocionales. Asimismo, sus familias han sido incluidas en programas de apoyo ante el impacto de lo ocurrido.

Este caso ha desatado una ola de indignación tanto en Indonesia como en redes sociales a nivel internacional; además, los habitantes cuestionan los mecanismos de supervisión estatal sobre centros privados de cuidado infantil en una población de más de 281 millones de habitantes.

También se investiga si la omisión de otros empleados permitió que estas prácticas se mantuvieran durante meses sin ser detectadas.