Policía busca a leona fugitiva cerca de Berlín

Berlín, Alemania | La policía lanzó un importante operativo al sur de Berlín para capturar una fiera en libertad que podría ser una leona, anunciaron las autoridades, que invitaron a los habitantes de la zona a permanecer en sus hogares.



"El animal salvaje podría ser una leona", informó un mensaje de la policía de Berlín difundido en Twitter.



"El animal salvaje que se escapó aún no fue encontrado. Les rogamos no abandonar sus domicilios", tuiteó por su parte, a 07H30 locales (05H30 GMT), la policía de Brandeburgo, el land que rodea Berlín.



Según la misma fuente, testigos alertaron sobre la presencia del animal salvaje.



"Alrededor de la medianoche, recibimos un mensaje difícil de imaginar. Dos transeúntes vieron un animal que perseguía a otro", dijo un portavoz de la policía de Brandemburgo, Daniel Keip, en la radio RBB.



"Uno era un jabalí y el otro era visiblemente una fiera, una leona", precisó.



Los dos hombres también grabaron un video con sus teléfonos móviles y policías experimentados confirmaron que se trataba probablemente de una leona", añadió.



Según los medios de comunicación, la zona de búsqueda, en la que se utilizan helicópteros, se encuentra alrededor de los municipios de Kleinmachnow, Teltow y Stahnsdorf.



Se desconoce la procedencia del animal fugitivo.



Interrogado en la radio RBB, Keip precisó que "ningún parque de animales, zoológico o circo denunció una desaparición".



En una entrevista al diario berlinés Tagesspiegel, el director de circo Michel Rogall, instalado en Teltow -localidad vecina del suroeste de Berlín-, expresó sus dudas.



"Ningún circo en todo Alemania posee un león o un tigre", dijo al periódico alemán.



Después de ver el video que mostró la policía, Rogall afirmó que podría tratarse de un perro "pastor del Cáucaso".



Hace dos semanas, un serval, detenido por un particular que no lo había declarado a las autoridades, escapó del domicilio de su propietario en Bad Kreuznach (cerca de Frankfurt) provocando pánico en la localidad, indicó la asociación alemana para la protección animal, Vier Pfoten.