Policía británica califica de "incidente terrorista" explosión de taxi en Liverpool

La policía británica calificó este lunes de "incidente terrorista" la explosión de un taxi frente a un hospital en Liverpool el domingo, en un hecho por el cual el taxista fue considerado un "héroe" por evitar una "catástrofe" mayor.



El domingo en la noche, la policía antiterrorista informó de la detención de "tres hombres de 29, 26 y 21 años" en "virtud de la ley de terrorismo", en la zona de Kensington. Este lunes, la policía anunció el arresto de un cuarto hombre de 20 años.



Aún no se conocen las razones de este "acto terrorista", dijo Russ Jackson, responsable de la policía antiterrorista en el noroeste de Inglaterra.



Los investigadores creen que el artefacto explosivo fue "fabricado" por el pasajero, que lo llevó al interior del vehículo y murió tras detonarlo. El pasajero tomó el taxi en la avenida Rutland de Liverpool y pidió ir al hospital de mujeres, situado a 10 minutos en coche.



La policía registró un domicilio precisamente en esa avenida, donde "se encontraron artículos significativos y se requerirán más investigaciones hoy y potencialmente en los próximos días". El cuerpo armado registró también otro domicilio.



La explosión ocurrió justo antes de las 11 de la mañana (hora local y GMT) durante las conmemoraciones a las víctimas de la guerra, llamado "Domingo del Recuerdo" en el Reino Unido. A pocos cientos de metros, soldados, veteranos y miembros del público estaban reunidos para un homenaje en la catedral de Liverpool.



La policía desconoce si la explosión estaba también dirigida a las conmemoraciones. Según medios locales que citan a investigadores y amigos del taxista, otra versión es que el pasajero quiso ir primero a la catedral, pero como algunas calles estaban cerradas, el conductor tuvo que pasar frente al hospital.



"No podemos establecer una conexión en este momento, pero es una línea de investigación que estamos explorando", dijo Jackson en la conferencia de prensa de este lunes.



También precisó que los investigadores creen tener la identidad del pasajero, pero prefieren no revelarla de momento.



"Valentía increíble"

Algunos tabloides y responsables políticos llamaron "héroe" al taxista, que resultó herido en la explosión, pero permitió -según ellos- evitar muertos. Según la policía, ya salió del hospital donde estaba siendo tratado.



"El caso aún está bajo investigación, por lo que no puedo comentar los detalles ni decir exactamente qué tipo de incidente fue (...) pero parece que el taxista en cuestión se comportó con un temple y una valentía increíbles", dijo el lunes el primer ministro británico, Boris Johnson, durante una visita a un centro médico de Londres.



Se espera que presida una reunión del comité de crisis del gobierno sobre ese tema durante la tarde del lunes, informó Downing Street.



La policía antiterrorista está a cargo de la investigación con el apoyo del servicio de inteligencia MI5, según especificó la BBC.



Según el Daily Mail, el conductor se dio cuenta de que el pasajero era "sospechoso" y lo encerró en el taxi antes de escaparse.



"El conductor de taxi, con sus esfuerzos heroicos, logró evitar lo que pudo ser una catástrofe horrible en el hospital", aseguró la alcaldesa de Liverpool, Joanne Anderson, en la BBC este lunes. Anderson confirmó que el chofer había "cerrado las puertas" del vehículo.



Por su parte, el presidente del Partido Conservador, Oliver Dowden, dijo que lo ocurrido "recuerda que la amenaza del terrorismo no ha desaparecido".



"Terrible incidente"

La policía local explicó que recibió una alerta el domingo hacia las 11H00 locales y que intervino rápidamente.



La zona seguía acordonada este lunes en la mañana, en la avenida de Rutland en Liverpool y un "pequeño número de viviendas fueron evacuadas por precaución", informó la policía del Gran Mánchester.



El domingo en la noche, Boris Johnson había expresado su apoyo "a todas las personas afectadas por el terrible incidente en Liverpool".



Imágenes publicadas en los medios locales mostraron una espesa humareda gris cerca del hospital y un vehículo carbonizado.



La policía exhortó a la población a "mantenerse en calma pero vigilante".