Polémica porque entrenador utilizó chatGPT: Esto dice el estratega

Tremenda polémica se armó con el técnico español Robert Moreno y su salida del Sochi de Rusia.

Moreno dejó el banquillo del club en setiembre, pero hace pocos días surgió la noticia de que supuestamente el entrenador utilizaba chatGPT de manera excesiva.

Así lo dio a conocer Andrei Orlov, exdirector general del club ruso.

El medio de comunicación AS de España, publicó que el dirigente ruso habría usado la Inteligencia Artificial para configurar alineaciones y usar técnicas como despertar a la plantilla a las 5 de la madrugada. También para planificar los viajes.

Incluso, presuntamente, Moreno habría acudido a chatGPT para buscar un delantero en el mercado de fichajes y se contrató al kazajo Artur Shushenachev.

﻿"Para Moreno, chatGPT se convirtió en una de las principales herramientas de trabajo", comentó Orlov.

Esta situación fue completamente desmentida por el propio entrenador Moreno, quien mencionó: "Es completamente falso".

Diario AS conversó con el estratega y puntualizó que "la fuente de estas informaciones es un exdirectivo del club con quien hubo diferencias profesionales que acabaron con su salida. No existe comunicado oficial del FC Sochi confirmando esta versión”.

Moreno detalló que usaba chatGPT para traducir del español al ruso: "Nunca he usado chatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso. Lo que sí hice en alguna ocasión puntual fue usarlo para traducciones entre ruso y español, que es un idioma que no domino. Pero eso no tiene nada que ver con decisiones deportivas".

Sobre el manejo de datos, Moreno destacó que su carrera en el fútbol empezó precisamente por el análisis y vídeo. "Es mi especialización y lo que marcó la diferencia en mis inicios. Como cualquier cuerpo técnico profesional, usamos herramientas de análisis: GPS, Wyscout, vídeo, plataformas de scouting. La tecnología ayuda a procesar información más rápido, pero las decisiones deportivas las toma siempre el cuerpo técnico".

