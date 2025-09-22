¿Podrá el joven Lamine Yamal ganar el Balón de Oro ante el favorito Dembélé?

Tras una temporada excepcional, coronada por la Liga de Campeones, el delantero del PSG Ousmane Dembelé aparece como el gran favorito al Balón de Oro que se entregará este lunes en París, y solo el joven prodigio español Lamine Yamal parece disputar al francés el prestigioso premio.

Jugadores y personalidades del mundo del fútbol desfilarán por la alfombra roja en el Teatro del Châtelet, escenario en los últimos años de la gala del Balón de Oro, ante multitud de cámaras de televisión y fotógrafos.



Unas horas más tarde se anunciará el nombre del futbolista que sucederá en el palmarés al español Rodri Hernández, ganador el Balón de Oro masculino en 2024, un premio en base a las puntuaciones que dan un centenar de periodistas deportivos de todo el mundo.



Trofeos contra talento



El favorito, según las apuestas, es Dembélé, que la temporada pasada, tras la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, se erigió en el líder de un París SG que ganó todos los títulos posibles, salvo el novedoso Mundial de Clubes, donde el Chelsea dejó al club parisino sin una temporada perfecta.



De confirmarse los pronósticos, ﻿Dembélé sería el sexto futbolista francés en lograr el Balón de oro﻿, tres años después de Karim Benzema, que lo logró en la primera edición en que el premio se entregó teniendo en cuenta una temporada deportiva y no el año natural como había ocurrido hasta entonces.



Si Dembélé parece estar en plena madurez deportiva a sus 28 años, su principal rival por el galardón es un Lamine Yamal diez años menor y que rebosa talento.



Siendo menor de edad ya lideró a la selección española al título de la Eurocopa 2024, pero la temporada pasada fue la de la confirmación para el joven barcelonista, que desparramó talento tanto en los estadios de toda España como en Europa, como por ejemplo en la semifinal ante el Inter, pese a que fueron los italianos los que se metieron en la final.



Aunque Yamal se quedara este lunes sin premio, su técnico Hansi Flick puso voz a lo que opinan muchos analistas: "Un día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro".



Incluso los hay que están convencidos que no será uno solo, aunque es muy difícil que el joven talento llegue a los números de Lionel Messi (ganador en siete ocasiones del premio) y Cristiano Ronaldo (cinco).



PSG y Real Madrid ausentes



Mientras Dembélé espera la decisión de France Football, la revista francesa que concede el galardón, sus compañeros del PSG estarán disputando el clásico contra el Marsella que no pudo disputarse el domingo por la noche por la amenaza de tormentas.



Fruto de su histórica temporada, con el triplete Champions, Liga y Copa, el París SG cuenta con nueve jugadores en la lista de 30 nominados al Balón de Oro.



Son Desiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha y el arquero Gianluigi Donnarumma, que ahora defiende el arco del Manchester City.



En París han intentado que los votos no se dividan entre los diferentes jugadores y han promovido la candidatura de Dembélé: "¡Ousmane Balón de Oro!", recalcó el técnico parisino Luis Enrique en conferencia de prensa el pasado sábado.



"Si no lo gana es que hay un problema", insistió por su parte el presidente Nasser Al-Khelaifi.



Uno de los criterios para conceder el premio es también el "fair-play" y en este aspecto también parece que Dembélé aventaja a Yamal: al francés, tímido y reservado, no se le conocen polémicas fuera de las canchas, mientras que el joven español recibió muchas críticas por su ostentosa fiesta de cumpleaños, que incluyó la contratación de enanos para ambientar la fiesta.



Sin embargo, muchos recuerdan lo ocurrido hace exactamente un año, cuando el brasileño Vinicius era el gran favorito al premio tras su fantástica temporada en el Real Madrid... y el premio fue para Rodri.



¿Quién sucederá a Aitana?



Aquello provocó que el Real Madrid, al enterarse horas antes que su jugador no sería premiado, boicoteara la gala y no mandó a ningún representante.



Tampoco este lunes habrá representantes del club blanco en el Teatro del Châtelet, confirmaron a la AFP fuentes de la organización del evento.



En esta ocasión, el club blanco también tiene la excusa de que el martes el líder de LaLiga se enfrenta al Levante.



El Balón de Oro masculino será el punto culminante de una gala en la que se concederán numerosos premios, entre ellos el de la mejor jugadora de la temporada y cuyo resultado es aún más indeciso.



Aitana Bonmatí (Balón de Oro femenino en 2023 y 2024) siga siendo probablemente la mejor jugadora del planeta, con permiso de su compañera Alexia Putellas (que ganó el premio en 2021 y 2022), pero las dos jugadoras españolas tienen la competencia de futbolistas como Alessia Russo, Leah Williamson o Chloe Kelly, que además de ganar la Eurocopa con Inglaterra a España, derrotaron al Barcelona en la final de la última Champions.



Por primera vez, la ceremonia tendrá equivalentes femeninos en todos los premios concedidos al fútbol masculino.



