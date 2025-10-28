Poderoso huracán Melissa toca tierra en Jamaica

El poderoso huracán Melissa tocó tierra este martes en Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.



El fenómeno de categoría 5, uno de los más potentes jamás registrados en el Atlántico, comenzó a azotar el sur de la isla con lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas. Las autoridades han pedido a la población buscar refugio de inmediato.



“Última oportunidad para proteger su vida”, alertó el NHC, que calificó la situación como “extremadamente peligrosa y que pone en riesgo la vida”.



Hasta el momento, se registran siete muertes en la región —tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana— a causa del deterioro de las condiciones meteorológicas.



El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, advirtió que “no hay infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5”. Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial lo describió como “la tormenta del siglo para Jamaica”.



El huracán avanza lentamente hacia el norte, lo que incrementa el riesgo de inundaciones mortales y deslizamientos de tierra. Las autoridades insisten en evacuar las zonas de peligro, mientras miles de personas permanecen sin electricidad ni agua potable.



La Cruz Roja alertó que la lentitud del fenómeno aumenta la ansiedad entre los habitantes. “Melissa no parece querer avanzar”, dijo su portavoz, Esther Pinnock.



El NHC prevé que el ciclón alcance el oriente de Cuba en las próximas horas, mientras los expertos advierten que el cambio climático está intensificando este tipo de tormentas en el Caribe.

