Pochettino se alista para su debut oficial al frente de Estados Unidos

El entrenador argentino Mauricio Pochettino debutará oficialmente como seleccionador de Estados Unidos este mes en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, en los que se enfrentará a Jamaica.



La selección norteamericana se cruzará en partidos de ida y vuelta contra los 'Reggae Boyz' el jueves próximo en Kingston y lunes 18 en St. Louis, Misuri, dónde Estados Unidos no pierde desde 1957.



"Hemos convocado 25 jugadores y queremos encontrar un balance. El objetivo siempre será ganar, pero es importante aprovechar esta oportunidad para ver algunos jugadores nuevos en estos dos partidos", comentó Pochettino.



"En Argentina el jugador no elige a qué partido va", agregó Pochettino. "No sé si es un partido amistoso o uno de Copa del Mundo, el jugador argentino se toma cualquier convocatoria como la última oportunidad, si pensamos de esa forma vamos a incrementar nuestro nivel en un 200 por ciento".



Bajo del mando de 'Poche', Estados Unidos jugó dos amistosos en octubre, en los que venció a Panamá por 2-0 y cayó por el mismo marcador contra México.



La Liga de Naciones de Concacaf es una de dos competencias oficiales para Estados Unidos previo al Mundial de 2026, que coorganizará junto a México y Canadá.



Estados Unidos visitó a Jamaica en Kingston en diez ocasiones, con tres victorias para los norteamericanos, seis empates y una derrota.