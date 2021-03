Pochettino: "Es claro que la aspiración del PSG es ganar Champions"

Mauricio Pochettino lleva algo más de dos meses en París. Y en ese tiempo se ha dado cuenta que el sueño o la aspiración de su nuevo club, el PSG, es ganar la Champions, un título que se ha resistido a la entidad en su medio siglo de existencia.

"Está claro que la aspiración del club es ganar la Champions. Hace 50 años que quiere un título así", responde el técnico argentino en una entrevista a la AFP cuando se le pregunta si en tan poco tiempo en la capital francesa se ha dado cuenta de la importancia de esa corona que falta en sus vitrinas.

El primer obstáculo llega el miércoles con el partido de vuelta de octavos de final, contra el Barcelona en casa, después de haber ganado en la ida en el Camp Nou por un cómodo 4-1

El santafesino quiere escapar de la energía negativa sobre una especie de maldición del equipo en la competición, en la que fue finalista en la última edición.

Pregunta: A grandes equipos europeos, como el PSG, se les resiste la Champions. ¿Ha sentido al llegar la presión de que hay que ganar esta competición?

Respuesta: Está claro que la aspiración de este club es ganar la Champions. Hace 50 años que quiere un título así. Hay muchos otros clubes que también lo buscan. Grandes clubes con grandes inversiones que tampoco pueden conseguirla porque no es tan fácil. Sabemos la responsabilidad y que vamos a luchar a muerte para poder conseguirlo. Hay que ir paso a paso para lograr esos objetivos. Cuando hay un cambio en la conducción es por algo. Si hoy estamos aquí es porque el club ha decidido cambiar. Tenemos que tener esa precaución de cómo sentimos esa responsabilidad y ojalá podamos conseguir esos objetivos planteados.

P: Ya estuvo cerca en el Tottenham, cuando consiguió llegar a la final de Champions, en 2019, donde su equipo cayó con el Liverpool.

R: Llegamos a aquella final tras cinco años de trabajo, habiendo creado una estructura en la cual el objetivo era estar peleando por grandes cosas. Estuvimos dos años casi sin fichar cuando llegamos a la final de Champions. Llevamos dos meses en el PSG. Hay una diferencia grande. Está claro que cada cuerpo técnico trata de implementar sus métodos y nosotros en el Tottenham tuvimos el tiempo necesario para desarrollar un trabajo en el cual se vieron después los frutos, donde hubo una buena mezcla entre jóvenes de la cantera, jóvenes que llegaron al equipo y jugadores experimentados. Está claro que el PSG viene de muchos años de un proyecto diferente. Veremos cómo podemos crear un proyecto conjunto con el club, en el cual podamos desarrollar un trabajo que seguro será diferente al Tottenham, pero con el mismo objetivo, ganar.

P: ¿Existe una maldición en el PSG con la Champions?

R: Nosotros no estamos afectados por el pasado. Hemos llegado con libertad y limpieza en nuestra cabeza, sin ningún tipo de condicionante. No nos sentimos condicionados por el pasado. Estamos en contra de esas ideas que solo transmiten negatividad, nerviosismo. El estar preocupados por lo que ocurrió en el pasado, coarta tus posibilidades futuras y tu talento. Solamente crea negatividad. Uno cree en la energía positiva. Venimos con una energía nueva. Pensamos que tenemos el potencial para seguir en Champions, para ganar Liga y Copa de Francia y no tenemos ningún condicionante del pasado. Escuchamos y sabemos lo que pasó, pero no es algo que cimentamos, así que vamos a tratar de generar esa nueva idea de ser positivos, porque al final el creer en el fútbol te va a dar la posibilidad de estar mas cerca de la victoria.

P: Llega el primer obstáculo, el Barcelona, ¿por su pasado de jugador y entrenador del Espanyol, sería un orgullo eliminar al gran rival?

R: Soy un amante del Espanyol, me considero del Espanyol, pero no soy el forofo del Espanyol que va más allá de los límites. Si le ganas al Barcelona siempre tiene un sabor especial. Por esa rivalidad que hemos vivido durante veinte años. Pero queremos ganar por el PSG, por nuestros jugadores, por nuestra gente y por último por nosotros.

P: ¿Afronta esta competición con una motivación personal tras haber perdido una final con el Tottenham?

R: Como cuerpo técnico, venir a entrenar hoy o mañana es la motivación que nos mueve. Estar con nuestros jugadores, con nuestro staff, con nuestra gente y tratar de mejorar. Tenemos más motivación por venir cada día a entrenar y mejorar que en sí por la competición cuando llega, porque creemos muchos en la preparación, en la construcción de tu estado de forma. Creo que para llegar en las mejores condiciones para competir, necesitas tener esa motivación intrínseca que es constante y que te hace llegar a la competición de la mejor manera. Creemos que la motivación, la inspiración o la concentración se generan y se van construyendo día a día, para poder llegar a la competición en la mejor forma. Para nosotros la motivación es la misma hoy que el día del partido. Nos motiva y nos mueve esa pasión que tenemos por el fútbol.