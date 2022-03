Pochettino deja abierta la posibilidad de salir del PSG

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, dejó abierta la puerta de salida del equipo para la próxima temporada.

Fracasar en la Copa de Francia y en la Champions League de manera temprana fue un duro golpe para el equipo.





"Solo pienso en el hoy y mañana. Primero porque tengo la responsabilidad de terminar la temporada de la mejor manera posible y después se verán las decisiones del club para proyectar en el futuro", comentó Pochettino este sábado en rueda de prensa. Pochettino explicó que se tendrá que sentar con la dirigencia deportiva del club parisino para trazar los objetivos en caso de continuar en el plantel para la próxima campaña. "Tenemos que sentarnos con el club para poder encontrar la mejor forma en que todos nos encontremos en una situación de comodidad. Eso pasa por el entendimiento de igualar las ideas, el proyecto, las formas, el cómo... para que cuerpo técnico y club tengas visiones parecidas", agregó. Además, el argentino fue claro en que "el análisis se hará al final de temporada y se tomarán las decisiones para crear la ilusión y la motivación para tener ese equipo competitivo".





También el estratega expresó que aún le cuesta conciliar el sueño luego de la épica remontada del Real Madrid que le dio la vuelta al mundo.





"Es una situación que nos va a costar tiempo de dormir plenamente con la tranquilidad que dormíamos antes. En 150 minutos que hicimos no esperábamos terminar así. Ha sido un golpe duro y difícil de encontrar. No he encontrado tranquilidad para dormir", concluyó.