Pochettino critica al VAR para defender a Donnarumma

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, salió en defensa del portero italiano Gianluigi Donnarumma tras el error que cometió en el primer gol de Karim Benzema en la derrota 3-1 ante el Real Madrid.

En criterio de Pochettino, Benzema le comete una infracción a Donnarumma y no es apreciada ni por el árbitro ni por el VAR.