Población de pingüinos emperador está disminuyendo más rápido de lo esperado

La población de pingüinos emperador en la Antártida ha disminuido casi una cuarta parte a medida que el calentamiento global transforma su hábitat helado, según una nueva investigación publicada el martes.

Esas pérdidas son mucho peores de lo que se pensaba anteriormente.

Tras analizar las poblaciones en 16 colonias en la península antártica, el mar de Weddell y el mar de Bellingshausen, los científicos advirtieron que la caída es del 22% en los últimos 15 años (hasta 2024).

El estudio fue publicado en la revista Nature Communications: Earth & Environment.

Esas cifras representan una caída "aproximadamente un 50% peor" de lo que se estimaba, declaró Peter Fretwell, quien rastrea la vida silvestre desde el espacio en el British Antarctic Survey (BAS).

"Es una imagen realmente deprimente del cambio climático, las poblaciones caen aún más rápido de lo que pensábamos, pero no es demasiado tarde", dijo Fretwell, quien dirigió el estudio.

La estimación anterior, realizada a partir de modelos informáticos, era de una reducción del 9,5% en toda la Antártida entre 2009 y 2018.

El calentamiento está adelgazando y desestabilizando el hielo de las zonas de cría de los pingüinos.

En los últimos años, algunas colonias han perdido a todos sus polluelos porque el hielo se ha venido abajo, lo que provoca que las crías caigan al mar antes de ser lo suficientemente maduras para afrontar el océano helado.

Fretwell dijo que la nueva investigación sugiere que el número de pingüinos ha estado disminuyendo desde que comenzó la monitorización en 2009.

Eso es incluso antes de que el calentamiento global tuviera un impacto importante en el hielo marino, que se forma sobre el agua abierta adyacente a la tierra en la región.

Pero a su juicio el principal responsable probablemente sea el cambio climático, ya que el calentamiento provoca otros desafíos para los pingüinos, como lluvias más intensas o el aumento de la incursión de depredadores.

"Los pingüinos emperador son probablemente el ejemplo más claro del impacto real del cambio climático", dijo Fretwell.

"No es la pesca. No es la destrucción del hábitat. No hay contaminación que esté causando la disminución de sus poblaciones. Es solo la temperatura del hielo en el que se reproducen y viven, y eso realmente es el cambio climático", indicó.

"Resultado preocupante"

Los pingüinos emperador (Aptenodytes forsteri), suman alrededor de un cuarto de millón de parejas reproductoras, todas en la Antártida, según un estudio de 2020.

Un polluelo de pingüino emperador sale de un huevo mantenido caliente en invierno por el macho, mientras la hembra de la pareja reproductora emprende una expedición de pesca de dos meses.

Cuando regresa a la colonia, alimenta al polluelo regurgitando.

Para sobrevivir por sí solos, los polluelos deben desarrollar plumas impermeables, un proceso que normalmente comienza a mediados de diciembre.

Fretwell dijo que hay esperanza de que los pingüinos puedan ir más al sur en el futuro, donde las temperaturas son más bajas, pero agregó que no está claro "cuánto tiempo van a resistir allá".

Modelos informáticos han proyectado que la especie estará cerca de la extinción a finales de siglo si los humanos no reducen drásticamente sus emisiones que calientan el planeta.

El último estudio sugiere que el panorama podría ser incluso peor.

"Puede que tengamos que replantear esos modelos ahora con estos nuevos datos", dijo Fretwell.

"Realmente necesitamos observar el resto de la población para ver si este resultado preocupante se traslada al resto del continente", añadió.

Pero subrayó que aún hay tiempo para reducir la amenaza para los pingüinos.

"Probablemente, vamos a perder a muchos pingüinos emperador en el camino, pero si la gente realmente cambia, y si reducimos o revertimos nuestras emisiones climáticas, entonces salvaremos al pingüino emperador", enfatizó.