Plan de EE. UU. para Ucrania le ofrece garantías estilo OTAN

Un funcionario estadounidense confirmó el jueves, 20 de noviembre de 2025, que un borrador del acuerdo propuesto por EE.UU. para Ucrania compromete a la potencia norteamericana y a sus aliados europeos a ofrecer a Kiev garantías de seguridad al estilo de la OTAN, en caso de un eventual ataque futuro.

El plan de 28 puntos para Ucrania también prevé que ese país europeo ceda las regiones de Donetsk y Lugansk a Rusia, según el borrador del documento al que accedió el jueves la agencia de noticias AFP.

Esas dos provincias del este de Ucrania, además de Crimea, anexada por Moscú en 2014, serían "reconocidas de facto como rusas, incluso por los Estados Unidos", de acuerdo con el proyecto.

Según el documento, otras dos regiones en el sur de Ucrania serían divididas según el trazado de la actual línea de frente, las de Jersón y Zaporiyia, donde un ataque ruso dejó al menos cinco muertos y varios heridos la noche del jueves, según socorristas.

Además de ceder ese territorio, Kiev debería aceptar un recorte de su ejército a 600.000 efectivos, la OTAN se comprometería a no estacionar tropas en Ucrania y aviones europeos permanecerían apostados en Polonia.

Tras reunirse con una delegación del Pentágono, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, subrayó que cualquier acuerdo para poner fin a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022 debía traer "una paz digna".

Eso incluye que se respete la "independencia", la "soberanía" y "la dignidad del pueblo ucraniano", añadió el mandatario.

"En revisión"

La oficina de Zelenski afirmó que esperaba discutir el contenido del plan con Trump en los próximos días.

El informe del medio Axios señala que "cualquier futuro 'ataque armado significativo, deliberado y sostenido' de Rusia contra Ucrania 'será considerado como un ataque que amenaza a la paz y la seguridad de la comunidad transatlántica', y Estados Unidos y sus aliados responderán en consecuencia, incluso mediante el uso de la fuerza militar".

La Casa Blanca enfatizó que la discusión sobre el plan sigue en curso, y que en él trabajaron discretamente el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante un mes.

"Está en proceso de negociación y aún se encuentra en revisión, pero el presidente (Trump) apoya este plan. Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes", aclaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Aseguró que Washington "está dialogando tanto con una parte como con la otra", desestimando algunas preocupaciones en Kiev de que el plan fuese demasiado cercano a las exigencias de Moscú.

"Acuerdo de no agresión"

Según el borrador del plan, también se prevé la firma de un "acuerdo de no agresión" entre Rusia, Ucrania y Europa.

Además, Kiev renunciaría a integrar la OTAN, una de las mayores reivindicaciones de Rusia, pero sería elegible para la adhesión a la Unión Europea.

Además, Rusia sería "reintegrada en la economía global" y se le permitiría regresar al G8, del que fue expulsada en 2014 tras la anexión de Crimea.

Central nuclear de Zaporiyia

El plan también prevé que Kiev celebre elecciones en 100 días, otra exigencia rusa. Asimismo, el borrador indica que los esfuerzos para la reconstrucción, emprendidos por Estados Unidos, sean financiados con 100.000 millones de dólares provenientes de activos rusos actualmente congelados.

La central nuclear de Zaporiyia sería reactivada bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y su producción de electricidad se dividiría en un 50 por ciento para Ucrania y un 50 por ciento para Rusia.

Un alto funcionario de Kiev deploró más temprano que las propuestas para terminar con la invasión sean preparadas por Rusia y aprobadas por los estadounidenses. Agregó que tampoco estaba "claro" lo que haría Moscú a cambio.

Los aliados europeos de Ucrania , por su parte, insisten en que cualquier acuerdo incluya las posiciones de la UE y de Kiev. "Para que un plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos estén involucrados", dijo la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.



