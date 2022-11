Piqué expulsado en su último encuentro como futbolista

Madrid, España | El central del Barcelona Gerard Piqué fue expulsado este martes durante el descanso de su último partido como futbolista contra Osasuna en la 14ª jornada de la Liga, en el que era suplente, por encararse con el árbitro.



Piqué, que vio la primera parte del encuentro desde el banquillo, se dirigió al árbitro al acabar el primer tiempo.

El árbitro prefirió no entrar en discusiones con el central, que siguió al colegiado visiblemente enfadado.

A la vuelta del descanso, LaLiga informó de la expulsión del jugador azulgrana durante el descanso.

El partido contra Osasuna, que marcha 1-1 en el segundo tiempo, es el último encuentro de Piqué como futbolista, después de que el sábado pasado se despidiera de su afición en el encuentro contra el Almería en el Camp Nou.

Piqué había sorprendido a todos el jueves pasado anunciando su retirada como futbolista, a sus 35 años y tras haberlo ganado prácticamente todo con el Barça y con la selección española.

Quite incredible.



Gerard Pique started on the bench in his final game for Barcelona but he WON’T make his official farewell after being sent off, having followed the referee down the tunnel at half-time.#OsasunaBarca pic.twitter.com/H2BpKQgUkR