Pinto, Wanchope y hasta Claudio Vivas suenan para dirigir a Nicaragua

Viejos conocidos de la Selección Nacional se perfilan como los principales nombres para dirigir a Nicaragua en el nuevo proceso mundialista.

Tras el anuncio de la salida del chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa la semana anterior, los medios nicaragüenses ya especulan con varios candidatos y muchos de ellos cuentan con pasado en la Tricolor.

Entre los principales nombres aparece el de Jorge Luis Pinto, colombiano que dirigió de manera exitosa a La Sele en el proceso de Brasil 2014, donde la Tricolor consiguió el octavo lugar.

“Varios medios nacionales y de Honduras reportan que es un candidato fuerte para dirigir a Nicaragua. El colombiano, de 72 años, catapultó a Costa Rica a los cuartos de final del Mundial 2014, cayendo en tanda de penaltis frente a Holanda en esa fase”, publica el medio La Prensa de Nicaragua.

Otro de los nombres que se manejan es el del argentino Claudio Vivas, quien fuera técnico de la Mayor antes de la llegada de Miguel Herrera y en dos oportunidades de forma momentánea.

“Nectalí Mora Zeledón, especialista en el futbol nicaragüense, reportó en sus redes sociales de que es un candidato fuerte para ser el próximo entrenador de la Selección Nacional. El argentino dirigió a Costa Rica antes que Miguel “Piojo” Herrera. También fue director técnico de clubes como: Racing y Argentinos Jrs”, aseveró La Prensa.

Finalmente, La Prensa asegura que los emblemáticos técnicos costarricenses Paulo César Wanchope y Hernán Medford habría enviaron su currículum para postularse.

“Una investigación de La Prensa dio a conocer que los tres directores técnicos (junto al hondureño Ramón Primitivo Maradiaga) enviaron cada uno su hoja de vida a la Fenifut para postularse a la vacante de director técnico de la Selección Nacional”, mencionaron.



