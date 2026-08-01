Piloto nueve veces campeón del mundo sufre grave accidente en Rally de Finlandia

El francés Sébastien Ogier y su copiloto de Toyota, Julien Ingrassia, que lideraban el Rally de Finlandia, sufrieron un violento accidente en carrera este sábado y fueron conducidos al hospital, anunciaron los organizadores del Mundial de Rallies (WRC).

El francés Sébastien Ogier y su copiloto de Toyota, Julien Ingrassia, que lideraban el Rally de Finlandia, sufrieron un violento accidente en carrera este sábado y fueron conducidos al hospital, anunciaron los organizadores del Mundial de Rallies (WRC).

"El piloto y el copiloto consiguieron salir por sí mismos del vehículo, están conscientes y fueron trasladados al hospital para someterse a pruebas médicas", informó el WRC.

El tramo especial en el que se produjo el accidente quedó interrumpido por una bandera roja, para permitir la intervención de los servicios de socorro.

"Hemos hablado con ellos. Sébastien está más en shock que otra cosa, ninguno de los dos tiene nada roto", declaró el finlandés Juha Kankkunen, director adjunto de la escudería Toyota, a la televisión francesa Canal+.

Según ese medio, difusor del WRC, Ogier fue trasladado en helicóptero al hospital e Ingrassia hizo el viaje por carretera en ambulancia.

El accidente y abandono en Finlandia pone muy difícil el objetivo de Ogier de conquistar el título mundial de rallies por décima vez en su carrera.