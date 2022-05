Píldora anticovid de Pfizer cada vez más recetada en EE. UU. en pleno aumento de casos

Washington, Estados Unidos | La píldora contra el covid de Pfizer, comercializada bajo el nombre de Paxlovid, "marca la diferencia" al limitar el número de hospitalizaciones y muertes, en un momento en que Estados Unidos vive una nueva ola epidémica, resaltó este miércoles un alto funcionario de la Casa Blanca.



Después de un comienzo lento por cuenta del difícil acceso de los pacientes al medicamento, que se toma por vía oral durante 5 días tan pronto como aparecen los síntomas, se usó cuatro veces más en el último mes, dijo el doctor Ashish Jha, nuevo coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca.



"Nuestras últimas estimaciones dicen que se hacen 20.000 recetas de Paxlovid todos los días", dijo en conferencia de prensa.



"Creo que esa es una razón principal por la que, a pesar del fuerte aumento de contagios, no hemos visto un aumento comparable en las muertes. Hemos visto un aumento en las hospitalizaciones, pero no tanto como se esperaba en este momento", añadió.



Estados Unidos registra actualmente alrededor de 95.000 nuevos casos informados de covid-19 diarios, un número que puede estar en el subregistro por cuenta de la masificación de las pruebas rápidas caseras, cuyos resultados no siempre se comunican a las autoridades.



"Creo que Paxlovid marca una diferencia muy grande", insistió Jha, al tiempo que recordó que los criterios de elegibilidad para recibir el fármaco eran "muy amplios" (personas con riesgo de desarrollar casos graves).



Este tratamiento antiviral funciona al reducir la capacidad del virus para replicarse, lo que frena la enfermedad.



Algunas personas han observado que vuelven a enfermar después de los 5 días de tratamiento, y luego vuelven a ser positivas.



Sin embargo, Jha advirtió que era difícil estimar con qué frecuencia sucedía este fenómeno y señaló que estas personas no terminaron en el hospital.



Por ahora se planean ensayos clínicos para evaluar si es necesario un tratamiento más prolongado, indicó en la misma conferencia de prensa el doctor Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca.