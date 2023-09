Piano de Freddie Mercury es subastado por más de 2 millones de dólares

7 de septiembre de 2023, 5:46 AM

Londres, Reino Unido | El piano de Freddie Mercury fue vendido este miércoles en Londres por casi 2,2 millones de dólares, como parte de una subasta organizada por Sotheby's de miles de objetos que pertenecieron al carismático cantante del grupo Queen.



La sede londinense de Sotheby's se engalanó con un enorme bigote en su fachada. En su interior, los minutos previos al inicio del evento estuvieron ambientados a ritmo del famoso tema "We will rock you".



En total se subastarán 1.400 lotes de objetos vinculados al cantante fallecido de sida en 1991 a los 45 años. Los 59 lotes adjudicados el miércoles alcanzaron un valor de 12.172.290 millones de libras (15,4 millones de dólares).



El objeto que alcanzó mayor valor, con 1.742 millones de libras, fue el piano Yamaha con el que Mercury compuso casi todas sus mejores canciones.



Aunque la casa de subastas le estimaba un valor de entre 2 y 3 millones de libras, el precio de salida supone un récord para el piano de un compositor, dijo Sotheby's.



Mercury lo compró en 1975 por un millón de libras después de seis meses de búsqueda exhaustiva para encontrar "el instrumento ideal para dar vida" a sus composiciones.



Otro lote muy cotizado fue el manuscrito del éxito de Queen "Bohemian Rhapsody", escrito por Mercury y vendido por 1,379 millones de libras esterlinas (1,7 millones de dólares), superando la estimación de entre 800.000 y 1,2 millones de libras.



Estas 15 páginas escritas con bolígrafo en hojas con la marca de una compañía aérea actualmente desaparecida, "British Midland Airways", revelan el proceso de creación de este éxito, que hubiera podido llevar por nombre "Mongolian Rhapsody".



Un récord de 2.000 compradores de 61 países se registró para hacerse con algún recuerdo del carismático cantante.



Amante de subastas