Phil Foden renueva con el Manchester City hasta 2030

Londres, Reino Unido | El delantero del Manchester City, Phil Foden, renovó su contrato con los Citizens por cuatro años más, hasta 2030, anunció este miércoles el club inglés.

Foden, de 26 años, quien no estuvo presente en el Mundial 2026 con Inglaterra, vivió una temporada marcada por las lesiones.

Su contrato anterior vencía al término de la próxima temporada, por lo que el nuevo acuerdo le asegura estabilidad a las órdenes del nuevo técnico Enzo Maresca.

"Comprometer mi futuro con el City lo significa todo para mí. Jugar para este club es lo único que siempre he querido hacer y siempre es un honor vestir esta camiseta", celebró Foden.

El atacante ha ganado seis títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, dos Copas FA y cinco Copas de la Liga con el City desde su llegada al primer equipo procedente de la cantera del club.

Es el jugador más laureado en la historia del Manchester City, junto a Bernardo Silva y John Stones.



