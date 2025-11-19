Pfizer pagará $41,5 millones a Texas por medicamento para niños supuestamente adulterado

Pfizer pagará 41,5 millones de dólares a Texas para cerrar una demanda por suministrar a niños inscritos en un programa de salud pública medicamentos supuestamente adulterados, informó el miércoles el fiscal del estado.

"Pfizer y Tris Pharma suministraron medicamentos adulterados a niños durante años y alteraron los resultados de las pruebas para obtener el beneficio del reembolso de Medicaid, financiado por los contribuyentes", dijo el miércoles el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

El fiscal demandó en 2023 a Pfizer y a su proveedor Tris Pharma por distribuir entre 2012 y 2018 su medicamento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), Quillivant XR, pese a que sabían que el fármaco no superaba los controles de calidad por fallos de fabricación.

Según explicó Pfizer en un comunicado, "el acuerdo se refiere a alegaciones históricas sobre Quillivant XR, un producto que Pfizer retiró del mercado y dejó de comercializar en 2018". Como parte del acuerdo alcanzado con Texas, "Pfizer niega expresamente toda responsabilidad e irregularidad".

La farmacéutica con sede en Nueva York dijo que no encontró ningún impacto en la seguridad del producto para los pacientes. Se dijo complacida de "dejar atrás este asunto del pasado", y aseguró que "se toma muy en serio cualquier alegación sobre la calidad de sus productos".

La también estadounidense Tris Pharma no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario enviada por la AFP.