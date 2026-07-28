Petróleo sigue en caída con la pausa de las hostilidades en Oriente Medio

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que había "buenas probabilidades" de alcanzar un acuerdo. El mandatario no ofreció más detalles.

En este contexto, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre cayó un 4,83%, hasta los 84,09 dólares.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre retrocedió un 4,06% y volvió a situarse por debajo del umbral de los 80 dólares. Cerró en 79,26 dólares.

"Este mercado ya no se basa en principios fundamentales. Evoluciona al ritmo de las declaraciones de Donald Trump".

Así lo comentó a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

"Probablemente la magnitud de la caída de los precios sea exagerada y esté motivada únicamente por la esperanza" de una tregua y de un retorno a la normalidad.

Así lo destacó Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

La reanudación de los flujos de petróleo procedentes del mar Negro también ejerce presión a la baja sobre el mercado.

"Los cargamentos de petróleo se reanudan tanto a través del oleoducto entre el mar Caspio y el mar Negro como en la terminal de Sheskharis, en Rusia".

Así explicaron la situación los analistas de ING. La interrupción previa se produjo por "ataques repetidos de drones ucranianos contra las infraestructuras energéticas rusas".

"En cambio, el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz sigue siendo muy débil".

La afirmación corresponde a David Morrison, de Trade Nation.

Este paso marítimo estratégico sigue siendo uno de los principales puntos de tensión entre Teherán y Washington.

El tránsito de buques por la zona ha disminuido en las últimas semanas "hasta volver a niveles que se habían visto al comienzo del conflicto". En ese momento, el estrecho estaba prácticamente paralizado, según la empresa de datos marítimos Lloyd's List Intelligence.

Los analistas estiman que la volatilidad podría mantenerse en el mercado petrolero.

A finales de la semana pasada, el barril de Brent alcanzó un máximo de 102 dólares. El nivel no se registraba desde mayo. Desde entonces, el precio ha perdido más del 17%.



