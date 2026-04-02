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Petróleo se dispara a más de $100 tras discurso de Trump

En su mensaje de más de 20 minutos, Trump llamó a otros países a "ocuparse" de la apertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Por AFP Agencia 1 de abril de 2026, 23:00 PM

Los precios del petróleo repuntaron y las bolsas asiáticas cayeron el jueves, tras el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, que frustró la esperanza de una rápida salida a la guerra en Oriente Medio.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 4,5% a 105,71 dólares, mientras su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), aumentaba 3,6% a 103,69 dólares en el comercio asiático.

Ambos contratos operaban a la baja antes del discurso del gobernante estadounidense sobre el conflicto regional.

En su mensaje de más de 20 minutos, Trump llamó a otros países a "ocuparse" de la apertura del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% de la producción mundial de crudo.

Irán bloqueó ese paso el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron los ataques contra la república islámica.

Las bolsas europeas y Wall Street cerraron el miércoles en alza por el optimismo sobre el mensaje que daría Trump.

Sin embargo, su discurso apuntó a endurecer las amenazas contra Irán, lo que desencantó a los inversionistas.

Hacia las 02H20 GMT del jueves, el índice japonés Nikkei caía 1,45% mientras que el surcoreano Kospi se desplomaba 3,62%.

También operaron en terreno negativo las bolsas de Sídney (-0,7%) y Hong Kong (-1,45%).

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