Petro ordena restablecer el servicio aéreo con Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desafió este lunes (01.12.2025) la advertencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que el espacio aéreo venezolano permanecerá cerrado, y ordenó restablecer "el servicio aéreo civil con Venezuela", aunque dos aerolíneas colombianas no han dejado de volar a ese país.

"EE. UU. no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo. Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos no de barbarie", expresó Petro en X.

El sábado pasado, Trump dijo que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad", en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas y el gran despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Sin embargo, por el momento, las aerolíneas colombianas Wingo y Satena, la panameña Copa Airlines y la Boliviana de Aviación, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en Venezuela.

Aeronáutica Civil: espacio aéreo venezolano "abierto y operativo"

Todo esto ocurre luego de que el pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instara a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia señaló este lunes en un comunicado que el espacio aéreo venezolano "permanece plenamente abierto y operativo, sin restricciones que afecten la navegación aérea civil".

"En las últimas horas se han conocido pronunciamientos emitidos por un tercer Estado que no posee injerencia ni competencia soberana sobre el espacio aéreo venezolano, haciendo afirmaciones que no han sido coordinadas con la autoridad aeronáutica de este país. Este tipo de declaraciones, que están ajenas al marco normativo internacional, carecen de validez operativa y generan confusión en el sistema de aviación civil", agregó la información.

Este lunes, las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa anunciaron cambios en sus operaciones en Venezuela. Iberia suspendió vuelos hasta el 31 de diciembre y Air Europa hasta el 12, ambas aduciendo razones de seguridad, mientras que Latam Colombia paralizó "hasta nuevo aviso" sus vuelos tras la suspensión de su permiso de operación por parte del INAC.

Latam Colombia paraliza conexiones "hasta nuevo aviso"

Por su parte, Latam Colombia paralizó "hasta nuevo aviso" sus vuelos a Venezuela debido a la suspensión del permiso de operación en ese país por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), informó este lunes la aerolínea.

"Latam Airlines Colombia no está operando su ruta Bogotá-Caracas-Bogotá debido a que el INAC suspendió el permiso de operación de la aerolínea en Venezuela, lo que imposibilita continuar con el servicio hasta nuevo aviso", dijo una fuente de la aerolínea a EFE.

La compañía agregó que, "además, las condiciones actuales en ese territorio no cumplen con los estándares de seguridad para considerar el reinicio de sus vuelos".

Posición de Petro frente a la advertencia de Trump

Esta no es la primera vez que Petro se manifiesta frente a la advertencia de Trump, pues el domingo le preguntó bajo qué norma del derecho internacional considera cerrado el espacio aéreo venezolano y dijo que la opinión del mandatario estadounidense va en contra de la soberanía nacional del país suramericano.

Por eso Petro solicitó a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convocar a una reunión por el cierre "completamente ilegal" del espacio aéreo venezolano y señaló que "ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país".

La tensión reina desde agosto pasado entre Washington y Caracas por la decisión de Trump de ordenar un enorme despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, una operación que el país petrolero ve como una "amenaza" para propiciar un cambio de Gobierno.